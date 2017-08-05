Аленичев пожелал удачи «Спартаку» в матче против «Зенита»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак-2» в рамках шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проиграл дома «Енисею» со счетом 1:2. «Спартаковская аура присутствовала на стадионе, — сказал бывший главный тренер красно-белых журналистам. — Болельщики поддержали меня, была небольшая ностальгия. Руководство «Спартака» делает правильно, что доверяет молодым игрокам, надеюсь, что кто-то из них в ближайшее время пополнит основной состав команды. Пользуясь случаем хотелось бы пожелать удачи «Спартаку» в матче с «Зенитом», — сказал Аленичев.

«Мне не очень понравился первый тайм, моя команда играла не так, как я хотел, но в перерыве сделали поправки и команда заиграла лучше. Была нервная концовка с пропущенным голом, мы очень довольны результатом, качество игры пока не идеальное, будем работать. Доволен тем, что ребята хорошо отреагировали на крупное поражение в прошлом туре. Договорились с ребятами, чтобы в будущем таких провалов не было. Через такие поражения тоже нужно проходить, рад был увидеть реакцию ребят на этот разговор», — отметил он.

В воскресенье «Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках четвертого тура чемпионата России.