Аленичев пожелал удачи «Спартаку» в матче против «Зенита»
МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев пожелал удачи московскому «Спартаку» в матче чемпионата России против «Зенита».
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«Спартак-2» в рамках шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проиграл дома «Енисею» со счетом 1:2. «Спартаковская аура присутствовала на стадионе, — сказал бывший главный тренер
«Мне не очень понравился первый тайм, моя команда играла не так, как я хотел, но в перерыве сделали поправки и команда заиграла лучше. Была нервная концовка с пропущенным голом, мы очень довольны результатом, качество игры пока не идеальное, будем работать. Доволен тем, что ребята хорошо отреагировали на крупное поражение в прошлом туре. Договорились с ребятами, чтобы в будущем таких провалов не было. Через такие поражения тоже нужно проходить, рад был увидеть реакцию ребят на этот разговор», — отметил он.
В воскресенье «Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках четвертого тура чемпионата России.
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