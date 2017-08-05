Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «СКА-Хабаровск»
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «СКА-Хабаровск» на матч 4-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Корян, Ндинга, Лысов, Галаджан.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Кобялко.
Запасные: Довбня, Эдиев, Черевко, Друзин, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, Федотов, Маркович.
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