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5 августа 2017, 19:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «СКА-Хабаровск»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «СКА-Хабаровск» на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Локомотива и <span class=error>СКА</span>-Хабаровск на матч 4-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Корян, Ндинга, Лысов, Галаджан.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Кобялко.

Запасные: Довбня, Эдиев, Черевко, Друзин, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, Федотов, Маркович.

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