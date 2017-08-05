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5 августа 2017, 18:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» хочет усилиться защитником «Порту» и сборной Мексики Лаюном

«Зенит» может приобрести защитника «Порту» Мигеля Лаюна.

Зенит может приобрести защитника Порту <span class=error>Мигеля</span> <span class=error>Лаюна</span>. Увеличить
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В ближайшее время руководители санкт-петербургского клуба проведут переговоры с представителями игрока сборной Мексики, пишет ESPN.

Сообщается, что переговоры между сторонами пройдут в Швейцарии. При этом пока неизвестно, намерен ли «Порту» продавать Лаюна.

Интерес к игроку также проявляют «Валенсия» и «Интер». Переход 29-летнего мексиканца который оценивается в € 5 млн, может зависеть от того, выйдет ли «Зенит» в групповой этап Лиги Европы, информирует Calciomercato.

В прошлом сезоне Лаюн провёл 16 матчей в чемпионате Португалии и забил один гол. На прошедшем Кубке конфедераций в России Мигель принял участие в трёх матчах сборной Мексики, в том числе в игре с российской командой.

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