«Зенит» хочет усилиться защитником «Порту» и сборной Мексики Лаюном
«Зенит» может приобрести защитника «Порту» Мигеля Лаюна.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ближайшее время руководители
Сообщается, что переговоры между сторонами пройдут в Швейцарии. При этом пока неизвестно, намерен ли «Порту» продавать Лаюна.
Интерес к игроку также проявляют «Валенсия» и «Интер». Переход 29-летнего мексиканца который оценивается в € 5 млн, может зависеть от того, выйдет ли «Зенит» в групповой этап Лиги Европы, информирует Calciomercato.
В прошлом сезоне Лаюн провёл 16 матчей в чемпионате Португалии и забил один гол. На прошедшем Кубке конфедераций в России Мигель принял участие в трёх матчах сборной Мексики, в том числе в игре с российской командой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter