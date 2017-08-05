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5 августа 2017, 18:51 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» не делал предложений по Луану, заявил агент игрока

Агент форварда «Гремиу» Луана заявил, что «Спартак» не делал предложений его клиенту.

Агент форварда <span class=error>Гремиу</span> <span class=error>Луана</span> заявил что Спартак не делал предложений его клиенту. Увеличить
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По словам представителя 24-летнего бразильца, которые приводит в своем Твиттере журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила, только «Сампдория» выходила на нападающего с конкретным предложением.

В нынешнем сезоне Луан сыграл 24 матча, отличившись 11 голами и 8 голевыми передачами. Также ранее он играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, забив 3 гола в 6 матчах. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии он дебютировал за главную сборную Бразилии.

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