«Спартак» не делал предложений по Луану, заявил агент игрока

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По словам представителя 24-летнего бразильца, которые приводит в своем Твиттере журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила, только «Сампдория» выходила на нападающего с конкретным предложением.