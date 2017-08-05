«Спартак» не делал предложений по Луану, заявил агент игрока
Агент форварда «Гремиу» Луана заявил, что «Спартак» не делал предложений его клиенту.
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По словам представителя 24-летнего бразильца, которые приводит в своем Твиттере журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила, только «Сампдория» выходила на нападающего с конкретным предложением.
В нынешнем сезоне Луан сыграл 24 матча, отличившись 11 голами и 8 голевыми передачами. Также ранее он играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Олимпийских игр в
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