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5 августа 2017, 18:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба.

Полузащитник Зенита Виктор <span class=error>Жулиано</span> в беседе с корреспондентом Чемпионата Григорием Телингатером подтвердил что может уйти из петербургского клуба. Увеличить
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«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счёт с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть.

В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае, сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать все возможное для моей команды, — заявил Жулиано.

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