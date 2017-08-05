Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты
Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба.
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«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счёт с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть
В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае, сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать все возможное для моей команды, — заявил Жулиано.
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