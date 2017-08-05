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5 августа 2017, 18:43 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Болельщики ПФК ЦСКА признали Александра Головина лучшим игроком команды в июле

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в июле, сообщается на официальном сайте «красно-синих».

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали полузащитника Александра <span class=error>Головина</span> лучшим игроком команды в июле сообщается на официальном сайте красно-синих. Увеличить
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Головин принял участие во всех четырех официальных матчах армейцев в июле и забил два мяча — в ворота «Анжи» и «СКА-Хабаровска».

По итогам голосования среди болельщиков «красно-синих» на официальном сайте клуба Головин набрал 36% голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьем месте — нападающий Витиньо.

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