Болельщики ПФК ЦСКА признали Александра Головина лучшим игроком команды в июле

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Головин принял участие во всех четырех официальных матчах армейцев в июле и забил два мяча — в ворота «Анжи» и «СКА-Хабаровска».

По итогам голосования среди болельщиков «красно-синих» на официальном сайте клуба Головин набрал 36% голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьем месте — нападающий Витиньо.