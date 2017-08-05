Болельщики ПФК ЦСКА признали Александра Головина лучшим игроком команды в июле
Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в июле, сообщается на официальном сайте «красно-синих».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Головин принял участие во всех четырех официальных матчах армейцев в июле и забил два мяча — в ворота «Анжи» и «СКА-Хабаровска».
По итогам голосования среди болельщиков «красно-синих» на официальном сайте клуба Головин набрал 36% голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьем месте — нападающий Витиньо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter