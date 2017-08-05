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«В первом тайме у нас не так много было голевых моментов. Игра шла до ошибки. Не без доли везения сопернику пропустили мяч. Но во втором тайме отыгрались, я благодарен ребятам за самоотдачу. Мы доставили много радости нашим болельщикам. Когда было нечего терять, мы начали рисковать, стали обострять.

В течение недели у команды три матча? Посмотрите в окно. Сейчас уже идёт тренировка. Завтра посмотрим на состояние игроков. Эти матчи будут шансом для тех, кто мало играет, — сказал Семак, которому задали вопрос, есть ли цель у его команды попасть в зону еврокубков.

«Перед нами цель — выигрывать в каждом матче. Мы маленькая команда с большим сердцем», — приводит слова Семака «Спорт Бизнес Online».