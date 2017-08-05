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5 августа 2017, 17:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Газизов: Победа над «Ахматом» поможет «Уфе» привести болельщиков на трибуны

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Победа в матче четвертого тура чемпионата России по футболу над грозненским «Ахматом» поможет «Уфе» привлечь болельщиков на трибуны. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В субботу «Уфа» на своем поле обыграла «Ахмат» со счетом 3:2.

«Очень хорошая получилась игра, очень сильный соперник, хотелось бы сказать огромное спасибо футболистам. Думаю, что такие матчи и будут прибавлять нам болельщиков на трибунах. Это для нас очень важно, и огромное спасибо футбольному клубу “Уфа” за доставленное удовольствие для всей Республики Башкортостан», — сказал Газизов.

После четырех туров чемпионата России «Уфа» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. В следующем туре 8 августа уфимцы сыграют в гостях против пермского «Амкара».

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