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5 августа 2017, 17:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Пашалич и Таски отправились в составе «Спартака» на матч с «Зенитом»

Сегодня в 11:00 футболисты «Спартака» провели на базе в Тарасовке предматчевую тренировку, затем пообедали, а во второй половине дня выехали в аэропорт, откуда отправились на матч с «Зенитом» в 4-м туре РФПЛ.

Сегодня в 11:00 футболисты Спартака провели на базе в <span class=error>Тарасовке</span> <span class=error>предматчевую</span> тренировку затем пообедали а во второй половине дня выехали в аэропорт откуда отправились на матч с Зенитом в 4-м туре <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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В делегации москвичей находятся новичок Марио Пашалич и оправившийся от травмы защитник Сердар Таски, ещё не выходивший на поле в этом сезоне.

Помимо Пашалича и Таски в распоряжении главного тренера красно-белых Массимо Карреры 21 игрок. Это Артём Ребров, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.

Денис Давыдов остался в Москве из-за повреждения икроножной мышцы, а Игорь Леонтьев затемпературил. Что касается Александра Селихова и Артёма Самсонова, то они принимают участие в матче «Спартака-2» с «Енисеем» в ФНЛ.

Игра «Спартака» с «Зенитом» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» завтра, 6 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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