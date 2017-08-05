Пашалич и Таски отправились в составе «Спартака» на матч с «Зенитом»

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В делегации москвичей находятся новичок Марио Пашалич и оправившийся от травмы защитник Сердар Таски, ещё не выходивший на поле в этом сезоне.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М