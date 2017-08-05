Пашалич и Таски отправились в составе «Спартака» на матч с «Зенитом»
Сегодня в 11:00 футболисты «Спартака» провели на базе в Тарасовке предматчевую тренировку, затем пообедали, а во второй половине дня выехали в аэропорт, откуда отправились на матч с «Зенитом» в 4-м туре РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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В делегации москвичей находятся новичок Марио Пашалич и оправившийся от травмы защитник Сердар Таски, ещё не выходивший на поле в этом сезоне.
Помимо Пашалича и Таски в распоряжении главного тренера
Денис Давыдов остался в Москве
Игра «Спартака» с «Зенитом» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» завтра, 6 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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