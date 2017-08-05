Семака — в сборную! Фантастический камбэк «Уфы» в матче с «Ахматом»
«Уфа» на своем поле невероятным образом разобралась с грозненским «Ахматом» (3:2).
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Видимо, что-то случилось...
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О лучшем камбэке сезона — в репортаже «Советского спорта».
ДИСЦИПЛИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Матч «Уфы» и «Ахмата» напоминал битву берсерков. Мощных, злых и не совсем находчивых. Сначала прессинговали одни, затем — другие.
Мы привыкли относить подобные матчи в разряд тех игр, результат которых во многом зависит от одного удачно использованного момента. Авось залетит шальной удар с дальней дистанции, как в первом тайме от Сухова, или снаряд удастся отправить в девятку в ходе скоростной атаки, как Митришев 10 минутами позднее. Оказалось, необходимо было дождаться концовки, где все сложилось совсем иначе.
Основополагающие принципы «Ахтама» и «Уфы» в этой встрече как ни странно имели одни и те же корни. Внутриигровая дисциплина, тактическая выстроенность и режим выжидания и ожидания ошибки соперника — все это довлело. Казалось, на интересные ходы в атаке никто не рассчитывал.
ПРОПУСКАТЬ «УФЕ» ПОЛЕЗНО
Жаба — красавчик. Как только бразилец появился в нашем чемпионате, внимание у нему не угасло ни на секунду. В самом начале второго тайма Лео реализовал выход один на один. Новичок снова забил. Уже второй мяч в сезоне. Будь его одноклубник Бериша порасторопнее, бразилец еще бы и голевой пас на свой счет записал на 73-й минуте. Но не срослось.
И если в прошлом туре «Уфе» не хватило пары минут, чтобы удержать победу над «Уралом», то теперь все кардинально поменялось. У хозяев, как и у «шмелей» в прошлые выходные, оставалось чуть меньше тайма, чтобы спастись и еще на тур отсрочить первое поражение в сезоне.
Команда Сергея Семака всерьез занервничала после пропущенного мяча. Слай едва не подрался с оборонцами «Ахмата» после столкновения с Городовым на втором этаже. Стоило голкиперу подняться с газона, как с трибун «Нефтяника» в его адрес понеслось «Симулянт, симулянт». И болельщики
«АХМАТ»
В итоге беда для «Ахмата» пришла откуда не ждали. Стоцкий справа навесил на дальнюю штангу, куда прибежал Йокич. Словенец, отметившийся в РФПЛ впервые, головой красиво отправил мяч в ворота Городова. «Ахмат» пропустил впервые в сезоне и снял с себя полномочия самой «сухой» команды чемпионата. А ведь гол состоялся после перестановок Семака: на поле появился Сысуев, после чего позиция того же Стоцкого была немного скорректирована.
Сергей Богданович, вы просто космос! Как же хороша «Уфа» в концовках. Как же эти парни дожимают соперника! Три минуты, два гола. С игры хотите — пожалуйста. А со стандарта? Получите! Еще и мячом отметился капитан команды Аликин, последние раз забивавший чуть ли не два года назад. Какой переворот игры! Это вам не русский рэп.
Да что же
Очевидно, результат встречи повернулся вспять после тренерских корректировок Сергея Семака. Академично начав, яростно продолжив и невероятно закончив, «Уфа» разнесла «Ахмат» в пух и прах. Может, будущий тренер сборной России сейчас работает в Башкортостане? А вы как думаете?
Как по мне, это пока лучший матч не только «Уфы», но и всего чемпионата. Кто же знал, что после матча этих клубов на душе будет так хорошо.
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