Федотов: «Зенит» чутко реагирует на все отзывы болельщиков о новом стадионе

Заместитель генерального директора «Зенита» по безопасности Юрий Федотов рассказал в интервью «Чемпионату», как петербургский клуб решает проблемы, связанные с переездом на новый стадион и передвижением болельщиков на Крестовском острове, а также поделился информацией о подготовке к встрече фанатов «Спартака» перед дерби двух столиц в Петербурге.

«Сделаем из нового стадиона конфетку»

— «Зенит» стал играть на новом стадионе. Много проблем?

— Действительно, мы сталкиваемся с большими трудностями, связанными с изучением данного объекта. Стадион имеет непростую историю строительства, а у «Зенита» пока есть опыт проведения на нём только двух матчей. Это не так много для того, чтобы говорить, что все структуры и подразделения готовы к работе со стопроцентной эффективностью.



«Зенит» длительное время выступал на «Петровском», вместимость которого всего 20 тысяч человек. Там было всё понятно и просто. У многих болельщиков вошло в привычку приходить за 20 минут до начала матча. Первые две тестовые игры нашей команды на арене «Санкт-Петербург», показали, к сожалению, что болельщики воспринимают новый стадион так же, как и старый. Люди приходят на игру в последние минуты, и это создаёт определённый негатив с точки зрения организации осмотровых мероприятий, захода зрителей и прибытия их на места.



«Зенит» реально понимает все сложности. Мы все вместе учимся. Новый стадион очень комфортный для болельщиков, в отличие от старого, а наша задача — поддерживать максимальный уровень комфортности и безопасности для людей, приходящих на арену «Санкт-Петербург».

— Какова ситуация с логистикой передвижения болельщиков? Люди жаловались на определённые проблемы.

— Просим болельщиков отнестись с пониманием и терпением к проблемам, возникающим на стартовых матчах с участием «Зенита». Клуб очень чутко реагирует на все отзывы — как положительные, так и негативные. Мы пытаемся оперативно решать вопросы, связанные с улучшением комфорта захода болельщиков и нахождения их на трибунах. В первую очередь, это и связано с логистикой передвижения. «Зенит» за свои деньги нанимает огромное количество шаттлов, чтобы болельщики могли как можно быстрее добираться до стадиона, используя не только городской транспорт. Работают три маршрута шаттлов от ближайших станций метро — «Петроградской», «Выборгской» и «Чкаловской». Приятно, что администрация города идёт навстречу «Зениту». Мы видим поддержку с её стороны в решении актуальных вопросов. В частности, вносятся коррективы в расписание работы метрополитена, трамвайных и автобусных линий. Нам помогают с заказом шаттлов.



Знаем, что арена «Санкт-Петербург» ещё требует определённых доводок. Это касается и логистики. На сегодняшний день «Зенит» приходит на новый стадион как арендатор. Мы арендуем его на один матч. В преддверии чемпионата мира клуб не вправе вносить конструктивные изменения в существующий объект. Рассчитываем, что стадион заиграет новыми красками по окончании ЧМ-2018. Уже исходя из опыта проведения матчей «Зенита», Кубка конфедераций и чемпионата мира будем готовы вносить серьёзные изменения в существующую инфраструктуру, учитывая, что во главу угла должен быть поставлен комфорт болельщиков.

Ни один стадион в России не принимает сейчас столько зрителей, сколько арена «Санкт-Петербург». На последний матч было продано почти 53 тысячи билетов. На игре со «Спартаком» публики будет не меньше. Безусловно, это тоже накладывает необходимость вносить изменения — в частности, увеличивать количество проходов и эвакуационных выходов для болельщиков. Внимательно изучаем отзывы людей, приходящих на стадион и рассказывающих о тех или иных трудностях. Если помните, «Зенит» в своё время сделал из запущенного «Петровского» один в лучших с точки зрения безопасности и уюта стадионов в России. Естественно, с поправкой на его конструктивные особенности. У нас огромный опыт проведения матчей самого разного уровня. Уверен, сделаем конфетку и из нового стадиона.

«На головы болельщикам “Зенита” ничего не упадёт из-за сетки»

— На дерби «Зенит» — «Спартак» ожидается 5500 болельщиков гостей. Как собираетесь встречать москвичей и распределять потоки людей?

— Это очень важный вопрос. На сегодняшний день выезд «Спартака» в Петербург — самый массовый для болельщиков внутри России. Мы по-особому готовимся к организации этого матча и заботимся о безопасности на нём. Поскольку ожидается порядка пяти-шести тысяч болельщиков гостей, мы вынуждены увеличивать силы, задействованные при охране общественного порядка и обеспечения безопасности не только на стадионе, но и на прилегающей территории. Речь идёт как о большем числе сотрудников правопорядка, так и о увеличении числа стюардов и лицензированных охранников из частных охранных структур.



Для поклонников «Спартака» выделена отдельная, изолированная трибуна. Сделан отдельный вход. По договорённости с руководством столичного клуба мы выделили «Спартаку» квоту билетов для реализации в Москве. Все билеты были распределены. «Зенит» провёл конструктивное рабочее совещание с представителями «Спартака» и органов правопорядка. Обсудили задачи обеспечения комфортного нахождения на стадионе болельщиков гостей.

— Мы помним, как в матче Лиги Европы приехавшие на выезд фанаты «Бешикташа» закидали поклонников «Лиона» файерами и прочими вещами. Нет риска возникновения такой ситуации на арене «Санкт-Петербург»?

— В соответствии с регламентом проведения матчей стадион оборудован достаточным количеством технических средств обеспечения безопасности. Они позволяют фотографировать правонарушителей и оперативно реагировать — задерживать хулиганов и передавать материалы в судебные инстанции для дальнейшего разбирательства. В Петербурге этот алгоритм отработан. Кроме того, мы ограничили гостевой сектор сеткой, которая будет предотвращать возможное попадание посторонних предметов вниз — на головы болельщикам «Зенита». Это необходимые меры.

— Опасаетесь возможных столкновений фанатов «Зенита» и «Спартака» в городе?

— «Зенит», естественно, не может работать по всему городу. Мы наняли автотранспорт и определили место сбора болельщиков «Спартака», чтобы и им самим создать удобные условиях приезда на арену «Санкт-Петербург». Поминаем, что москвичи и спартаковские фанаты из других городов пока не знают наш новый стадион, не представляют логистики. Им сложнее в этом смысле, чем болельщикам «Зенита».



Рассчитываем, что поклонники двух команд будут максимально разведены. Я говорю о нормальных болельщиках, которые приезжают поддержать свою команду, а не просто похулиганить. На правонарушения клуб и органы правопорядка дадут адекватную реакцию. Вне зависимости от того, где это происходит.



— За час до матча начнутся проводы Александра Кержакова. Какие рекомендации вы дадите болельщикам по проходу на стадион, учитывая эту акцию?

— Мы действительно провожаем легенду «Зенита» — человека, который внёс огромный вклад в успехи нашего клуба. Рекомендация одна: уважаемые болельщики, приходите не к 20.00, когда начнётся матч со «Спартаком», а на час раньше, чтобы поучаствовать в проводах Кержакова. Вы получите удовольствие не только от футбольного противостояния, но и от общения с этим уникальным человеком! Помимо всего прочего, более ранний приход зрителей позволит минимизировать проблемы, которые возникали с доступом на стадион на последнем матче. Ещё раз попрошу с понимаем относиться к существующим мерам безопасности. Речь идёт о проведении массового мероприятия, так что мы не можем никоим образом ослаблять их. В том числе это касается осмотра людей и их багажа.