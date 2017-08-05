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5 августа 2017, 17:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» дома обыграла «Ахмат», забив три гола за шесть минут

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём поле одержала волевую победу над «Ахматом» со счётом 3:2.

В матче четвёртого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Уфа на своём поле одержала волевую победу над <span class=error>Ахматом</span> со счётом 3:2. Увеличить
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Грозненская команда вышла вперёд в начале второго тайма — на 48-й минуте мяч в ворота голкипера Александра Беленова отправил бразилец Лео.

Первый в нынешнем сезоне гол гости пропустили на 80-й минуте — точным ударом в составе хозяев отметился Боян Йокич. На 84-й минуте Павел Аликин вывел «Уфу» вперёд, а две минуты спустя Дмитрий Сысуев установил окончательный результат. Уже в компенсированное время у «Ахмата» разницу в счёте до минимальной сократил Уилкер Анхель.

В таблице РФПЛ «Уфа» (8 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Ахмат» (9), потерпевший первое поражение в нынешнем первенстве, занимает третье место.

Отметим, что в последний раз «Уфа» забивала три мяча в мае 2016 года, когда дома обыграла «Спартак» (3:1).

5.08.2017 15:00 основной раунд: 4-й тур Нефтяник
Уфа 3:2 Ахмат
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Олег Кононов
Голы
80′ Боян Йокич (Д. Стоцкий, А. Засеев) 5
84′ Павел Аликин (Д. Стоцкий) 3
86′ Дмитрий Сысуев (А. Засеев) 7
8 Лео Жаба 48′
4 Вилькер Анхель 90+3′
Составы
Александр Беленов 31
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Дмитрий Живоглядов 17
Джемал Табидзе 55
Азамат Засеев 13
Иван Пауревич 19
53′ Силвестр Игбун 44
68′ Александр Сухов 33
Дмитрий Сысуев 7
77′ 90′ Дмитрий Стоцкий 39
Алексей Никитин 4
63′ Кехинде Фатаи 21
Исламнур Абдулавов 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
19 Олег Иванов
23 Антон Швец
8 Лео Жаба
15 Андрей Семенов 79′
3 Заурбек Плиев 82′
95 Магомед Митришев 66′
9 Заур Садаев
77 Бернард Бериша 75′
14 Феррейра дос Сантос Раванелли
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
12 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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