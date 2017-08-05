Чернов не поможет «Уралу» в матче с «Краснодаром»

Об этом сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

«Никита Чернов присоединится к команде в понедельник. Ему ещё нужно подписать контракт. Как восприняли новость о новом игроке в команде? Сейчас все мысли только о предстоящей игре», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.