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5 августа 2017, 17:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Чернов не поможет «Уралу» в матче с «Краснодаром»

Защитник «Урала» Никита Чернов, который был арендован у московского ЦСКА, не сможет помочь своей новой команде в ближайшем гостевом матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится 6 августа.

Об этом сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

«Никита Чернов присоединится к команде в понедельник. Ему ещё нужно подписать контракт. Как восприняли новость о новом игроке в команде? Сейчас все мысли только о предстоящей игре», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

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