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5 августа 2017, 16:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и пермского «Амкара» на матч четвёртого тура российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Терехов, Сов, Зотов, Ионов, Ташаев, Панченко, Вандерсон.

Запасные: Лещук, Нарубин, Рыков, Погребняк, Темников, Белоруков, Бечирай, Соснин, Козлов, Сапета, Луценко, Катрич.

«Амкар»: Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Костюков, Гол, Баланович, Салугин.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Сиваков, Алейников, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Гасилин, Бодул.

Начало матча в 17:30 мск.

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Новости Премьер-лиги

«Динамо» не будет пополнять состав футболистом Маурисио

«Динамо» не будет пополнять состав футболистом Маурисио

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский футбольный клуб «Динамо» не будет пополнять состав бразильским полузащитником Маурисио. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.
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