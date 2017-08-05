«Динамо» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и пермского «Амкара» на матч четвёртого тура российской
Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Терехов, Сов, Зотов, Ионов, Ташаев, Панченко, Вандерсон.
Запасные: Лещук, Нарубин, Рыков, Погребняк, Темников, Белоруков, Бечирай, Соснин, Козлов, Сапета, Луценко, Катрич.
«Амкар»: Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Костюков, Гол, Баланович, Салугин.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Сиваков, Алейников, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Гасилин, Бодул.
Начало матча в 17:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter