Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30596385/
5 августа 2017, 16:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Коринтианс» отказался продавать «Локомотиву» полузащитника Родригиньо

«Локомотив» пытался купить у «Коринтианса» атакующего полузащитника Родригиньо, однако бразильский клуб отклонил поступившее предложение, сообщает Globo Esporte.

Издание отмечает, что «Коринтианс» не намерен расставаться с 29-летним футболистом в нынешнем сезоне.

«Коринтианс» после 18 туров лидирует в чемпионате Бразилии, опережая идущий вторым «Гремио» на восемь очков. Родригиньо в нынешнем сезоне бразильского чемпионата принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола и сделал три голевых паса.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним