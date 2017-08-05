«Коринтианс» отказался продавать «Локомотиву» полузащитника Родригиньо

Издание отмечает, что «Коринтианс» не намерен расставаться с 29-летним футболистом в нынешнем сезоне.

«Коринтианс» после 18 туров лидирует в чемпионате Бразилии, опережая идущий вторым «Гремио» на восемь очков. Родригиньо в нынешнем сезоне бразильского чемпионата принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола и сделал три голевых паса.