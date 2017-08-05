Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит»
Перед центральным матчем 4-го тура «Советский спорт» представляет 5 фактов в пользу «Спартака».
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2. Бытует устойчивое мнение, что в последние годы «Зенит» в матчах против «Спартака» имеет огромный перевес. Вовсе не так! Начиная с ноября 2013 года, соперники провели 7 встреч, в которых добились по две победы. Да, в этих матчах гости не выиграли ни разу. Однако после состоявшегося в минувший понедельник поединка с «Краснодаром» «Спартаку», похоже, все равно где встречаться с принципиальным соперником.
3. Между прочим, в 6 очных встречах, состоявшихся в трех последних чемпионатах, «Зенит» открывал счет лишь однажды — дома в прошлом сезоне. Да и то сделал это с пенальти. Спартаковцы забивали первыми четырежды (еще один раз была зафиксирована нулевая ничья). В то же время питерцы дважды избегали поражений в концовках двух московских матчей 2015 года: сначала команду на 90-й минуте спас Халк (1:1), затем — на 88-й Артем Дзюба (2:2). Что это — показатель класса или везение, которое может закончиться в любой момент?
4. С кем, собственно, встречался «Зенит» в этом сезоне? Обыграл двух дебютантов высшего российского дивизиона — невелика заслуга. Стоило же приехать в
А вы знаете истинную силу команды «Бней Иегуда», которой «Зенит» проиграл дома в Лиге Европы (но, правда, прошел дальше — благодаря более крупной победе в гостях в первом матче)? В прошлом чемпионате Израиля она, между прочим, заняла лишь 11-е место среди 14 участников. От 13-й строчки, обладатель которой покинул элитный дивизион, ее отделили всего 4 очка. А в Лиге Европы «Бней Иегуда» оказалась только как обладатель Кубка страны.
5. Многое в воскресенье будет зависеть от вратаря «Спартака» Артема Реброва. Мало кто, наверное, обратил внимание, но после победы над ЦСКА (2:1), ставшей для армейцев первым поражением на новом домашнем стадионе, голкипер
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