Во Франции утверждают, что Эрнани близок к переходу из «Зенита» в «Лион»
Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на французскую газету Le Dauphine.
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По информации издания, 23-летний бразильский футболист близок к переходу в «Лион». Отмечается, что между «Зенитом» и французским клубом установились хорошие отношения после трансфера в российскую команду защитника Эмануэля Мамманы этим летом.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из «Атлетико Паранаэнсе». В российской
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