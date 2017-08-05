Во Франции утверждают, что Эрнани близок к переходу из «Зенита» в «Лион»

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По информации издания, 23-летний бразильский футболист близок к переходу в «Лион». Отмечается, что между «Зенитом» и французским клубом установились хорошие отношения после трансфера в российскую команду защитника Эмануэля Мамманы этим летом.