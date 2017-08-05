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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30596234/
5 августа 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Массимо Каррера: Матч «Зенит» — «Спартак» будет итальянским дерби

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

— Нам предстоит сыграть с «Зенитом» Манчини. Это будет сложная игра, поскольку у соперника хорошая команда с отличным итальянским тренером. Это будет российским дерби, а также итальянским дерби на тренерской скамейке. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хорошая игра.

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