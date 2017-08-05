Массимо Каррера: Матч «Зенит» — «Спартак» будет итальянским дерби
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура российской
Премьер-лиги с «Зенитом».
— Нам предстоит сыграть с «Зенитом» Манчини. Это будет сложная игра, поскольку у соперника хорошая команда с отличным итальянским тренером. Это будет российским дерби, а также итальянским дерби на тренерской скамейке. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хорошая игра.
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