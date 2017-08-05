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5 августа 2017, 16:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Радимов: Ярцев прислал в подарок окорок. Настоящий спартаковец

Бывший тренер «Зенита-2», а ныне координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какой подарок получил от Георгия Ярцева, бывшего тренера «Спартака» и сборной России, а ныне генерального директора «Тамбова».

«Зенит-2″ сегодня играет с Тамбовом. Уважаемый и любимый мною Георгий Ярцев, ныне генеральный директор “Тамбова”, прислал в подарок окорок. Спасибо. Настоящий спартаковец. Все совпадения с мясом и завтрашним матчем “Зенит” — “Спартак” — случайны. Жаль, вкуса не передать», — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».

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