«СКА-Хабаровск» договорился о переходе болгарского нападающего

Стороны договорились о заключении контракта сроком на один год. О сделке должно быть официально объявлено в ближайшее время.

Последним клубом 28-летнего футболиста был болгарский «Нефтохимик». Помимо болгарских клубов он играл за донецкий «Металлург», хорватскую «Риеку» и албанский «Скендербеу». Имеет в активе восемь матчей и один гол в составе сборной Болгарии.

В чемпионате Болгарии Христов принял участие в 151-м матче, в которых забил 44 гола и сделал 17 голевых передач.