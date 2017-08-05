«Это позор!» «Зенит» под ливнем обыграл «Спартак» в битве аутсайдеров
В молодежном первенстве бывает и такое: «Спартак» и «Зенит» к четвертому туру не набрали ни одного очка.
Ноль на двоих
Кто бы мог подумать, что «Зенит» и «Спартак» в
У «Спартака» соперники были сильнее, но и поражения чувствительнее: 2:5 от «Динамо», 0:1 от «Уфы» и 0:5 от «Краснодара».
Причины этих поражений очевидны: 10 человек, которые в прошлом первенстве брали золото «Спартаку» и бронзу «Зениту», теперь играют в ФНЛ за вторые команды. Смена поколений, в общем. Но, так или иначе, занимать такие низкие места лучшим командам страны должно быть стыдно.
— Разгром от «Краснодара» — большой удар по самолюбию тренерского штаба и игроков. В раздевалке после матча у нас состоялся серьезный разговор. Будем работать над ошибками, — обещал исправиться главный тренер
«Сынок, возьми зонт»
6 августа службе безопасности и ОМОНу придется пройти серьезнейшую проверку: первый в истории матч «Спартака» и «Зенита» на стадионе на Крестовском острове.
Днем ранее — небольшая репетиция. Несмотря на то, что играют молодежки — меры безопасности самые серьезные: в метро дежурят полицейские, а уже на подходе к стадиону сразу несколько машин с ОМОНом.
Никаких столкновений фанатов кроме словесных в итоге не было, а защищаться нужно было разве что от дождя: со стартовым свистком зарядил кошмарный ливень, который даже для Петербурга выглядел
— Сынок, возьми зонтик, — кричала с трибун мама одного из мальчиков, подающих мячи. Воспитанник Академии «Зенита» промок к 10-й минуте настолько, что вода выливалась из карманов его ветровки. Зонтик в этой ситуации уже не помог бы.
Щедрые москвичи
Ливень продолжался, в
Но никакого принципиального преимущества «Зенит» после удаления не получил. Более того, после одного из навесов в штрафную, защитник петербуржцев Илья Скроботов, вышедший вместо Синяка, потрогал мяч рукой. Да так, что у судьи не было сомнений: это пенальти, который уверенно реализовал
После этого все, что происходило на поле, сложно назвать футболом. Очень много ошибок в передачах, фолов, желтых карточек и мата их молодых уст. «Зенит» пытался давить, но получалось очень так себе. На 77-й минуте молодые спартаковцы решили помочь: в штрафной сделали подарок Кириллу Макееву, от которого мяч и отскочил в ворота.
После этого москвичи совсем расстроились и позволили провести сопернику еще пару атак, одна из которых и завершилась голом Егора Денисова.
2:1 — первая победа «Зенита» и четвертое поражение «Спартака», который уходил в раздевалку под крик болельщика с центрального сектора — «это позор!» Интересно, к кому он обращался?
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