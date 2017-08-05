Евгений Ловчев: От «Спартака» жду большего, «Зенит» еще прибавит
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о главном матче 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак».
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«ЗЕНИТ»: ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРИБАВИЛ КОКОРИН?
Говорил уже, на мой взгляд, чемпионом в этом сезоне будет «Зенит». Почему? Пришел тренер, который перестал заигрывать с местными звездами, на самом деле, звездами не являющимися. Попросил купить ему новых игроков: и теперь у него очень большой выбор, он может
Но акцентирую внимание не на составе, а на том, как итальянец поставил себя в коллективе. Высказал все, как думает: и что Дзюбе и Кокорину надо в десять раз больше трудиться, и что они обязаны забить не менее 35 мячей за сезон.
Это говорить о том, что Манчини знает, что хочет и как будет этого добиваться. Да, пока дела идут непросто, но, думаю, вырванная на последних минутах победа над «Рубином» — хороший знак для питерцев. Команда будет прибавлять. Тем не менее, «Зенит» пока не сыгран, много сырых фрагментов в матчах. Но настрой на «Спартак» это нивелируют.
По поводу Кокорина выскажусь. Я тот человек, который чихвостил его и в хвост, и в гриву. Говорил о том, что он профукал свой талант. Сейчас появляются
Не знаю, сыграет ли Дзюба против «Спартака», но очевидно, что в футболе Манчини ему тяжеловато. Итальянец любит форвардов другого склада — таких как Кокорин, юрких, быстрых. Что остается Дзюбе? Доказывать.
Главной опасностью для «Спартака» будет Паредес. Он быстро вошел в игру, стал лидером центра поля. Главное, чтобы не останавливался. У нас есть пример Жулиано перед глазами — бразилец просто спекся. Вообще не похож на себя образца первых месяцев в России.
«СПАРТАК»: ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО
У «Спартака»
Пока не вижу выстроенных взаимодействий в «Спартаке». Вижу трех хороших нападающих — Промеса, Зе Луиша, Адриано, которые сильны индивидуально, но между собой в пас практически не играют. Сколько было контратак в игре с «Краснодаром», где они должны были забивать? Достаточно. И сколько завершилось голом? Ноль. «Спартак» играет в тот же футбол, что и в прошлом сезоне. Тогда часто везло, но вот с «Динамо» и «Уфой» — не повезло. В итоге — ничьи. Именно в этом, в командных взаимодействиях, вижу ощутимый потенциал для роста. Трансферы — это хорошо, но и нынешний состав может играть лучше.
Конечно, важным моментом будет игра капитана — Дениса Глушакова. Люблю этого человека — открытый, всем помогает. Но сейчас он должен понять, не бывает так, что стал чемпионом — и теперь тебе все будут прощать. На каждой следующей игре, тренировке надо доказывать все заново. Если футболист считает, что ему уже нечего и некому доказывать, значит — пора заканчивать с футболом. Лучше уже не будет.
Люди ценят только сегодняшний момент. Со стороны кажется, что Глушаков эмоционально опустошен. Естественно, это сказывается и на физическом состоянии. Поэтому его игра не дотягивает и до 50 процентов потенциала. Показательный момент был в матче с «Краснодаром», когда Зе Луиш отдал ему на выход один на один с Синицыным. Пас был не очень хороший, чуть левее, чем нужно — и Глушакову просто силенок не хватило, чтобы верно подстроиться под удар. В общем, пора возвращаться в норму — меньше расплескивать эмоций и готовится к каждой игре, будто она чемпионская.
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