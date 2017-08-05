В феврале Бранислав Иванович покинул «Челси» после почти 10 лет выступлений за английский клуб и вернулся в Россию. Очевидно, первые полгода в «Зените» сложились для защитника сборной Сербии не совсем так, как он ждал, поскольку сине-бело-голубые не сумели попасть в Лигу чемпионов, а прежний главный тренер команды Мирча Луческу позволил себе пару-тройку раз покритиковать Ивановича. Новый наставник Роберто Манчини доверяет опытному игроку. В интервью для «Чемпионата» Иванович рассказал про свою адаптацию в «Зените», вспомнил последнее дерби со «Спартаком» и признался, что советует всем сербам принимать предложения из РФПЛ.

«Тяжело было менять команду»

— Вы уже восемь месяцев в «Зените». Привыкли к майке этого клуба и Петербургу?

— Да, привык. Петербург — очень красивый город. Летом, когда погода получше, здесь вообще классно. Я доволен в «Зените».



— Что нужно футболисту, чтобы команда по-настоящему была в его сердце, а не просто стала очередным местом работы?

— Для этого игрок должен получать поддержку клуба и иметь хорошие отношения со всеми в команде, причём это касается не только партнёров, а ещё и персонала. В «Зените» всё это есть. Думаю, многие футболисты чувствуют себя здесь очень комфортно, вспоминают «Зенит» добрым словом, даже когда покидают его.



— Сейчас в «Зените» уже нет Вукашина Йовановича и Луки Джорджевича. Не одиноко вам?

— Конечно, мне тяжело, когда нет рядом никого из югославов, но я уже адаптировался в «Зените» и обрёл большое число друзей. С Вукашином мы даже не повстречались. Когда я подписывал контракт, он уехал в аренду. Жаль, что Лука ушёл, он классный парень. Но Джорджевич должен был отправиться в другую команду, чтобы развивать свою футбольную карьеру. Ему необходима практика. Надеюсь, Джорджевич вернётся к нам в следующем году, проведя успешный сезон.



— Чувствовали беспокойство, когда в «Зените» начались большие перемены?

— В большом клубе на первом месте всегда стоит результат. Если его нет, меняют игроков и тренера. Я привык к этому в Англии.



— Мирча Луческу говорил, что вы не до конца понимали принципы ведения игры его «Зенита», поэтому не вышли на нужный уровень. Согласны с бывшим тренером?

— Он говорил это после моего прихода в «Зенит». Конечно, тяжело было менять команду, проведя столько лет в «Челси». Я тренировался изо всех сил, пробовал менять свою игру и найти контакт с Мирчей.



— Правда ли, что у многих игроков «Зенита» испортились отношения с Луческу?

— Думаю, нет. Всё было нормально. Очень непросто говорить о старых тренерах, ведь это уже пройденный этап. Лучше не вспоминать прошлое, а готовить себя к новым вызовам под руководством другого тренера.

«У «Зенита» лучше стадион, чем у «Челси»

— «Челси» стал чемпионом Англии. Вам вручили золотую медаль за сезон?

— На руках медали нет, но она ждёт меня, когда я прилечу в Лондон. Пока просто не было времени забрать её.



— В чём «Зенит» лучше «Челси»?

— Я не люблю ничего сравнивать в футболе, даже одного игрока с другим. «Зенит» и «Челси» — это два больших клуба. На самом деле есть много сходств. Например, амбиции и возможности. Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену. Кстати, стадион «Санкт-Петербург» — вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл. Очень красивый уютный. Прекрасно чувствую себя на нём. Как дома. Но, конечно, есть ещё вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них — результаты в Европе.



— Вы как раз стали автором первого гола в истории арены «Санкт-Петербург». Что-нибудь сохранили на память об игре с «Уралом»?

— Я подарил футболку с той игры для клубного музея. Она будет напоминать, кто автор первого гола на новом стадионе. Приятно войти в историю.



— На ваш взгляд, кто на сегодняшний день сильнейший защитник чемпионата Англии?

— Не скажу, потому что после перехода в «Зенит» смотрю в основном матчи чемпионата России, а не английской Премьер-лиги. Стараюсь следить больше за РФПЛ, чтобы как можно лучше выступать здесь.



— Антонио Конте и Роберто Манчини сильно отличаются друг друга?

— Как я уже сказал, не люблю делать сравнения в футболе. Сразу видно, что Манчини — хороший тренер. У него есть своя идея, и он очень тщательно готовится к любому матчу. Это характеризирует каждого сильного специалиста. Впрочем, в конце концов, самую справедливую оценку работе тренера и игроков даёт только результат.

«Никогда не видел, как играет Маммана»

— Впереди матч со «Спартаком». Как вы относитесь к красно-белым?

— Это будет одна из самых важных игр для «Зенита» на данном этапе сезона. Мы успешно стартовали в чемпионате и хотим продлить победную серию. Против нас в Петербурге тяжело играть всегда и всем, поскольку «Зенит» получает мощнейшую поддержку болельщиков. Постараемся победить «Спартак», показав отличный футбол. У красно-белых очень хорошая команда с великолепными нападающими, которые способны за минуту выиграть матч. Значит, мы должны сохранять максимальную концентрацию с первой до последней секунды.



— «Спартак» критиковали за начало сезона. Сейчас он показывает чемпионский футбол?

— Когда становишься чемпионом, всегда всё меняется. Это нормальная история. Даже соперники выходят против тебя уже с другой мотивацией. «Спартак» не смог победить в первом туре, отсюда и пошла критика, разговоры о том, что они что-то потеряли. Но «Спартак» остался классной командой. Последняя встреча с «Краснодаром» это подтвердила. У них всё в порядке.



— Возможно, со «Спартаком» вы впервые выйдете в паре с новичком «Зенита» Эмануэлем Мамманой. Что самое сложное, когда играешь с кем-то «с листа»?

— Для нового игрока самое важное быть физически хорошо готовым к дебютному матчу. Мы познакомились, много работаем на тренировках, чтобы побыстрее сыграться. Первый матч новичкам почти всегда удаётся. Надеюсь, и у Мамманы, если он получит место в основе, так будет.



— Вы раньше видели его в игре за «Лион» или где-то ещё?

— Нет, не видел.

— Знаете ли вы новичка «Спартака» Марко Петковича?

— Да, знаю. Марко вообще из моего родного города (Сремска-Митровица. — Прим. «Чемпионата»). Он — сильный футболист и хороший парень. Я немного старше его, но мы играли однажды вместе за сборную Сербии. У Марко есть потенциал, думаю, он его реализует в «Спартаке». Правда, потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к российскому футболу.



— В последнем матче со «Спартаком» в Москве ваша команда проиграла со счётом 1:2. Соперник создал не так уж мало моментов. Что тогда неправильно делала оборона «Зенита»?

— Мы тогда совершали ошибки, которые нельзя делать в такой игре. Поэтому и проиграли. Матч в Москве получился очень тяжёлым, тем не менее у нас было несколько моментов при счёте 1:1. Если бы забили, всё бы закончилось по-другому. «Спартак» в конце сезона играл только на контратаках, поскольку имел солидное преимущество по очкам над конкурентами. Сейчас ситуация иная, так что посмотрим на спартаковский футбол в Петербурге. Правда, мне кажется, они ничего не станут менять.



— Лично для вас какой идеальный сценарий матча 6 августа?

— Победа «Зенита» без пропущенных голов. (Улыбается.) Для защитника это всегда главное. Но чтобы дерби сложилось идеально, нужно сыграть как топ-команда и оставить все эмоции на поле. Особый кураж одного игрока тоже помог бы победить. Ещё хотелось бы, чтобы никто не получил травму.



— Массимо Каррера говорил, что пытался договориться о вашем переходе в «Спартак», однако вы выбрали «Зенит». Что перевесило?

— Предложение от «Спартака» мне не поступало. Возможно, он старался договориться через каких-то других людей, но со мной Каррера не контактировал. Меня пригласил «Зенит», а я сам хотел переехать именно в Петербург, ведь это клуб с большими целями. Любой футболист мечтает играть в такой команде.

«В России можно сделать себя как футболиста»

— Вы вернулись в российский чемпионат спустя годы. Что вам сейчас нравится в нём и что не нравится?

— Меня очень радует, что появляется много хороших новых стадионов. Если развивать инфраструктуру, то и футбол станет лучше. Это необходимо российскому чемпионату. Вообще, играть здесь непросто, адаптироваться к РФПЛ достаточно сложно. Многие команды обороняются всеми силами, поэтому физически нужно находиться на высоком уровне. Все стараются обыграть лидеров, что делает лигу только интереснее. Конечно, некоторым командам нужно прибавлять в мастерстве, смелее идти в атаку, а в целом позитивного в РФПЛ больше того, что не нравится.