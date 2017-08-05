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5 августа 2017, 14:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Спартак» договорился о трансфере форварда «Гремио» Луана

Московский «Спартак» согласовал трансфер нападающего «Гремио» Луана, сообщает издание «Спорт день за днём».

Других подробностей возможного перехода на данный момент нет.

Ранее появилась информация о том, что бразильский форвард входит в сферу интересов «Зенита».

Агент футболиста Ролим Кармо в конце июня рассказал, что Луан очень хочет играть в России, а его трансферная стоимость составит € 23 млн.

В текущем сезоне Луан в 20 матчах в составе «Гремио» забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

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