Источник: «Спартак» договорился о трансфере форварда «Гремио» Луана
Московский «Спартак» согласовал трансфер нападающего «Гремио» Луана, сообщает издание «Спорт день за днём».
Других подробностей возможного перехода на данный момент нет.
Ранее появилась информация о том, что бразильский форвард входит в сферу интересов «Зенита».
Агент футболиста Ролим Кармо в конце июня рассказал, что Луан очень хочет играть в России, а его трансферная стоимость составит € 23 млн.
В текущем сезоне Луан в 20 матчах в составе «Гремио» забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
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