Источник: «Спартак» договорился о трансфере форварда «Гремио» Луана

Других подробностей возможного перехода на данный момент нет.

Ранее появилась информация о том, что бразильский форвард входит в сферу интересов «Зенита».

Агент футболиста Ролим Кармо в конце июня рассказал, что Луан очень хочет играть в России, а его трансферная стоимость составит € 23 млн.

В текущем сезоне Луан в 20 матчах в составе «Гремио» забил 13 голов и сделал пять результативных передач.