Экс-начальник команды «Зенит» займется селекцией в «Локо»

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Московский «Локомотив» произвел очередное назначение в спортивном блоке клуба. Заместителем спортивного директора клуба стал Евгений Кошелев, до последнего времени занимавший пост начальника команды петербургского «Зенита». Как сообщил «Известиям» источник в клубе, 38-летний функционер фактически будет выполнять функции известного агента и селекционера Виктора Панченко, в начале недели покинувшего клуб после семи месяцев работы в должности директора селекционно-аналитического департамента.

По мнению источника, данное назначение связано с наличием у Кошелева обширного опыта международной деятельности в топ-клубах Восточной Европы и знанием иностранных языков, что позволит взаимодействовать со спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельхаусом. Немецкий специалист, несколько лет проработавший в «Шальке», пришел в ряды «железнодорожников» зимой 2017 года.

Выросший в Донецке Кошелев в 2004 году работал в отделе международных отношений местного «Шахтера», где отвечал за организацию еврокубковых матчей. Позднее его перевели в академию клуба, где он являлся переводчиком ее директора голландца Хенка Ван Стее. Последний через несколько лет возглавил академию «Зенита», и Кошелев перешел туда вместе с ним. В 2014 году он стал начальником главной команды петербуржцев.

В «Зените» Кошелев сотрудничал с нынешним президентом «Локомотива» Ильей Геркусом, который в 2008—2012 годах работал директором по экономике и финансам, а также отвечал за стратегическую сферу и курировал коммерческий департамент.