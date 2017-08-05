Александр Кокорин: Очень соскучился по сборной России
Нападающий «Зенита» рассказал, как решил пересмотреть свое отношение к карьере, отметил доверие Роберто Манчини и признался, что мечтает вернуться в национальную команду.
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уже давно считается одним из талантливейших российских футболистов, однако
— Как оцените свое нынешнее ментальное состояние? В последнее время вы много забиваете, вас хвалят.
— Сейчас чувствую себя абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня много заданий, удается забивать — это все не может не влиять на самоощущение. У команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на игроков именно в ментальном плане, привнес психологию победителей. Даже если на поле у нас
— Какое главное различие между Мирчей Луческу и Роберто Манчини?
— Сравнивать
— Почему у Луческу не получилось с «Зенитом»?
— Мне кажется, ему
— Чувствуете ли вы, что доверие болельщиков и журналистов начинает возвращаться к вам после не совсем удачного периода в карьере?
— Я стараюсь об этом не думать. У нас в стране мы уже привыкли к тому, что общественность хвалит, если ты играешь хорошо, и сразу начинает ненавидеть, если у тебя
— Главный вызов для вас на данном этапе карьеры?
— Я хочу играть во всех матчах, хочу быть полезным команде, хочу выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в Лиге Европы.
— Скоро матч со «Спартаком». Каковы ваши ожидания?
— «Спартак» — один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо» — то тут все совсем
— Как оцените игру «Спартака» в новом сезоне?
—
В первых матчах им
— Манчини поставил перед вами с Артемом Дзюбой задачу забить за сезон 35 голов на двоих. Луис Адриано из «Спартака» сказал, что они с Квинси Промесом забьют больше.
— Посмотрим. Я не думаю, что это был
— На игру назначен арбитр Михаил Вилков, который уже обслуживал матчи «Спартака» и «Зенита», и тогда к нему были претензии со стороны болельщиков.
— Думаю, что на это не стоит обращать внимания. Вообще, эта тема больше относится к болельщикам. Когда твоя команда проигрывает большие матчи, ты видишь в этих поражениях судейские ошибки. Думаю, что в этой игре все будет зависеть от игроков на поле, а какой судья будет обслуживать встречу, абсолютно неважно.
— В ходе нынешнего трансферного окна состав «Зенита» сильно изменился. В команду пришло много игроков, часть из которых — аргентинцы. Нет ли опасения, что внутри коллектива в будущем могут возникать группировки по национальному признаку?
— Нет. Все ребята, которые пришли в команду, — общительные, все могут пошутить или поддержать шутку, совершенно нормально ведут себя в коллективе и общаются абсолютно со всеми. Я чуть больше общаюсь с Леандро Паредесом, чем с Себастьяном Дриусси, так как Лео говорит
— Какой игрок сейчас самый сильный в чемпионате России?
— Я могу судить только по нашей команде. Жулиано провел неплохой прошлый сезон, Дзюба тоже, но мог забить чуть больше. Судить об игре других команд мне бы не хотелось.
— Ваш одноклубник и друг Дзюба при новом тренере стал реже попадать в состав. В прессе говорят о его возможном переходе в другой клуб. Его беспокоит сложившаяся ситуация?
— Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти
— У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может быть, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и попробовать обсудить ситуацию?
— Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили
— Ждете этого вызова?
— Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что
— Каким вы запомнили Кубок конфедераций в России?
— Все было проведено на высочайшем уровне. Обидно, что, играя дома, мы
— Одно из главных воспоминаний от Кубка конфедераций — плачущий Федор Смолов после поражения от Мексики. Вы
— Я видел эти кадры, но с Федей не разговаривал. Это эмоции, такое случается после
— Как меняется уровень чемпионата России в последние годы?
— Мне кажется, он растет.
Сейчас сложно
— Лимит на легионеров приносит пользу нашему футболу?
— Абсолютно нет. Я не знаю, стоит ли его отменять или видоизменять, но на данный момент за весь срок существования лимит не принес никаких ощутимых плодов. Посмотрите сами — как только у нас в сборной получает травму
— На фоне нашего чемпионата продажа Неймара из «Барселоны» в ПСЖ выглядет совершенно космической сделкой?
— Я, кстати, не считаю, что продажа Неймара в «ПСЖ» за €222 млн — это
Беседовал Максим Алланазаров
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