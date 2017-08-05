«Зенит» в большинстве вырвал победу у «Спартака» в молодёжном первенстве

Встреча проходила в Санкт Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счетом 2:1.

На 17-й минуте гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Артем Воропаев. На исходе получаса игры Егор Никулин с пенальти вывел «Спартак» вперед.

На 77-й минуте Кирилл Макеев провел ответный мяч, а семь минут спустя Егор Денисов забил второй гол «Зенита».

«Зенит» (3 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице, «Спартак» (0 баллов) — 16-й.