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5 августа 2017, 13:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Динамо» не будет пополнять состав футболистом Маурисио

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский футбольный клуб «Динамо» не будет пополнять состав бразильским полузащитником Маурисио. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.

<em>МОСКВА 5 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. </em>Московский футбольный клуб Динамо не будет пополнять состав бразильским полузащитником Маурисио. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор <nobr>бело-голубых</nobr> Евгений Кречетов. Увеличить
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В начале недели агент 28-летнего бразильца заявил изданию «Спорт день за днем», что уже на этой неделе его клиент может стать игроком «Динамо».

«Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба», — прокомментировал ситуацию Кречетов. По информации ТАСС, переговоры о трансфере велись, однако бело-голубые не смогли удовлетворить запросы полузащитника.

Маурисио с 2010 по 2015 год выступал за «Терек» (ныне — «Ахмат») и провел за грозненскую команду 162 матча (29 мячей). В январе 2016 года бразилец подписал контракт с «Зенитом». По окончании сезона в «Зените» сменилось руководство и главный тренер — вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини. В конце июля Маурисио объявил о расторжении контракта с сине-бело-голубыми.

Кречетов также прокомментировал ситуацию с 33-летним нападающим Павлом Погребняком, который не попадает в состав команды: «Конечно, если игрок не попадает в состав, мы готовы с ним расстаться. Но пока конкретных предложений по нему нет».

В субботу «Динамо» проведет матч 4-го тура чемпионата страны с пермским «Амкаром».

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