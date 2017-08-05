«Динамо» не будет пополнять состав футболистом Маурисио
МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский футбольный клуб «Динамо» не будет пополнять состав бразильским полузащитником Маурисио. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор
бело-голубых Евгений Кречетов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В начале недели агент 28-летнего бразильца заявил изданию «Спорт день за днем», что уже на этой неделе его клиент может стать игроком «Динамо».
«Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба», — прокомментировал ситуацию Кречетов. По информации ТАСС, переговоры о трансфере велись, однако
Маурисио с 2010 по 2015 год выступал за «Терек» (ныне — «Ахмат») и провел за грозненскую команду 162 матча (29 мячей). В январе 2016 года бразилец подписал контракт с «Зенитом». По окончании сезона в «Зените» сменилось руководство и главный тренер — вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини. В конце июля Маурисио объявил о расторжении контракта с
Кречетов также прокомментировал ситуацию с 33-летним нападающим Павлом Погребняком, который не попадает в состав команды: «Конечно, если игрок не попадает в состав, мы готовы с ним расстаться. Но пока конкретных предложений по нему нет».
В субботу «Динамо» проведет матч 4-го тура чемпионата страны с пермским «Амкаром».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter