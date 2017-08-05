Этот «Русский» из Аргентины точно станет в «Зените» примером для остальных

Он не похож на среднестатистического аргентинца: у него светлые волосы и голубые глаза. За это его еще в детстве прозвали El Ruso или Rusito — то есть Русский. Даже внешне он напоминает простого русского парня, а не человека, родившегося в Ла-Плате. Аскасибар — не очень высокий, всего 1,68, но впечатляет местных журналистов своей игрой, в прессе часто мелькает «Маленький гигант». Это не только про рост: за месяц до 19-летия он получил шанс в «Эстудиантесе» и так поразил всех, что стал игроком основы.

Аскасибар — очень вдумчивый и правильный. Сантьяго живет в семье из девяти человек: он сам, родители, четверо братьев и сестер и двое друзей из футбольной школы «Эстудиантеса». Один из них, Родриго Маринелли, приехал из другого города и жил на стипендию. Когда ее перестали платить, выход был один — вернуться домой, закончить с футболом. Тогда семья Сантьяго пришла на помощь и приютила его. Другой — Эммануэль Соса — жил в интернате 7 лет. Это стало невыносимо, и тогда Аскасибар предложил переехать в их дом. Теперь Родриго и Эммануэль — часть семьи.

Себя Сантьяго называет «простым семейным парнем». Его не особенно впечатляет известность, и он до сих пор чувствует неловкость, когда раздает автографы. Аскасибар любит проводить время с семьей, ходить к бабушке и дедушке. А главное его хобби — рыбалка. Правда, себя Сантьяго лучшим рыбаком в семье не называет: круче всех в этом его брат Хулиан.

Аскасибар учит английский и интересуется историей. После школы даже хотел изучать историческую антропологию, но неожиданный футбольный прорыв вынудил отложить планы — тогда не хватило бы времени. А чтобы достичь большого футбола, приходилось бороться и с трудностями. Когда в детстве он заявил, что хочет стать футболистом, учителя лишь рассмеялись. Тогда-то Сантьяго и понял, что путь теперь только один.

Его бывший детский тренер Омар Рулли рассказал смешную историю о первых днях Сантьяго в «Эстудиантесе». Ему было восемь. На одном из первых занятий Рулли дал простое упражнение: нужно было принять мяч основной ногой и отдать пас другой. Несколько попыток вышли провальными, и светловолосый малыш расстроился. Тренер подбодрил: «Не грусти, сынок, ты сможешь ударить по мячу левой ногой, когда сделаешь это тысячу раз». Через три недели во время матча Аскасибар получил мяч правой ногой и сделал передачу партнеру левой. Когда команды покинули поле, тренер крикнул: «Видишь, Сантьяго, ты научился пасовать левой!». На что мальчик ответил: «Да, и я сделал это всего за 423 удара!».

Когда Месси дебютировал за «Барселону», Аскасибару было 6. Но самый известный игрок в мире — не его кумир. Как признается сам полузащитник, ему больше по душе Хавьер Маскерано и Диего Марадона.

— У Маскерано отличный пас, он очень самоотверженный и всегда хочет делать все лучше всех. Возможно, я восхищался им из-за позиции — она такая же, на которой я играю. А Марадону я люблю за все то, что он дал футболу. Я не мог видеть вживую его игру, но смотрю записи на YouTube, и у меня мурашки! — восторгался Аскасибар. Многие называют его «Новый Маскерано» — не только из-за амплуа и манеры игры, но и из-за человеческих качеств.

— Ему еще нужно подрасти, но у него есть удивительные черты: врожденная воинственность, умение вести команду вперед. Он — большая личность, — так тепло об Аскасибаре отзывается президент «Эстудиантеса», легендарный Хуан Себастьан Верон.

20-летнего футболиста однажды спросили о самой большой мечте, он ответил цитатой Диего Марадоны: «Главная мечта каждого игрока — выступать за сборную». На шаг он к этому приблизился — в 2016-м поехал на Олимпийские игры. Там, правда, удачно выступить не получилось: Аргентина проиграла Гондурасу в решающем матче группового этапа и не вышла в плей-офф. А игрок сборной Гондураса еще и заявил, что Аскасибар позволил себе расистские высказывания. Эта история продолжения не получила, так что, скорее всего, случилось досадное недопонимание.

Когда Сантьяго спрашивают, кто вызывает у него наиболее сильные чувства, он отвечает: «Моя мама Мариана и бабушка Мела». Мама до сих пор будит его, когда приходит время собираться на тренировку.

— Родители научили меня уважению. Когда я был ребенком в огромном мире, они находились рядом, чтобы ни случилось. Они показали мне ценности чувств. Объяснили, как важно помогать другим, — говорил Сантьяго Аскасибара, которому всего 20 лет и которого точно можно назвать примером для подражания.