Полузащитник Александр Гацкан признан лучшим футболистов «Ростова» в июле
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Болельщики «Ростова» признали молдавского полузащитника Александра Гацкана лучшим игроком команды в июле, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
После каждой встречи на клубном сайте болельщики выбирали лучшего игрока. По результатам опросов лучшим футболистом в июле стал Гацкан, который в прошлом месяце провел три полных матча в составе «Ростова» в чемпионате России и забил один гол — в игре первого тура с екатеринбургским «Уралом» (1:1).
Второе место занял словенский защитник Миха Мевля. Тройку лучших замкнул белорусский футболист Тимофей Калачев.
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