Полузащитник Александр Гацкан признан лучшим футболистов «Ростова» в июле

После каждой встречи на клубном сайте болельщики выбирали лучшего игрока. По результатам опросов лучшим футболистом в июле стал Гацкан, который в прошлом месяце провел три полных матча в составе «Ростова» в чемпионате России и забил один гол — в игре первого тура с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

Второе место занял словенский защитник Миха Мевля. Тройку лучших замкнул белорусский футболист Тимофей Калачев.