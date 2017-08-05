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5 августа 2017, 12:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник Александр Гацкан признан лучшим футболистов «Ростова» в июле

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Болельщики «Ростова» признали молдавского полузащитника Александра Гацкана лучшим игроком команды в июле, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

После каждой встречи на клубном сайте болельщики выбирали лучшего игрока. По результатам опросов лучшим футболистом в июле стал Гацкан, который в прошлом месяце провел три полных матча в составе «Ростова» в чемпионате России и забил один гол — в игре первого тура с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

Второе место занял словенский защитник Миха Мевля. Тройку лучших замкнул белорусский футболист Тимофей Калачев.

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