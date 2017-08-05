Орлов: Футболисты «Зенита» и «Спартака» подходят к матчу ЧР с проблемами в защите

«Зенит» в воскресенье примет действующего чемпиона страны «Спартак» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги.

«Есть, конечно, проблемы перед игрой у “Зенита” и “Спартака”. У обеих команд не совсем хорошая защита, но отличная атака, умелые нападающие. Голы точно будут в этом матче, но кто больше забьет — вот это вопрос. Защитники обеих команд будут ошибаться, в этом нет сомнений. Это будет соперничество двух атак», — сказал Орлов в телефонном разговоре.

«Мотивация у обеих команд будет запредельная, противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. К этому матчу надо относиться не как к военным событиям, а как к дружественной встрече. Пусть будет праздник футбола!» — добавил собеседник агентства.

На финале Кубка конфедераций, в котором сборная Германии на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла чилийцев со счетом 1:0, присутствовали 57268 болельщиков.

«Продано уже 50 тысяч билетов на матч “Зенит” — “Спартак”. Будет 5,5 тысяч болельщиков “красно-белых”, такого большого десанта раньше не бывало в чемпионате России. “Зениту” со “Спартаком” надо превзойти рекорд посещаемости, установленный на Кубке конфедераций, собрать больше 57 тысяч зрителей. Но все равно 50 тысяч на матче чемпионата России — это уже так здорово! На новый большой стадион люди идут, народ доволен, все места очень комфортные», — отметил Орлов.