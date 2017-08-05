Орлов: Футболисты «Зенита» и «Спартака» подходят к матчу ЧР с проблемами в защите
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» подходят к матчу чемпионата России, имея проблемы в обороне, эта встреча будет соперничеством двух атак, заявил агентству «Р-Спорт» известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов.
«Зенит» в воскресенье примет действующего чемпиона страны «Спартак» в матче четвертого тура Российской футбольной
«Есть, конечно, проблемы перед игрой у “Зенита” и “Спартака”. У обеих команд не совсем хорошая защита, но отличная атака, умелые нападающие. Голы точно будут в этом матче, но кто больше забьет — вот это вопрос. Защитники обеих команд будут ошибаться, в этом нет сомнений. Это будет соперничество двух атак», — сказал Орлов в телефонном разговоре.
«Мотивация у обеих команд будет запредельная, противостояние Москвы и
На финале Кубка конфедераций, в котором сборная Германии на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла чилийцев со счетом 1:0, присутствовали 57268 болельщиков.
«Продано уже 50 тысяч билетов на матч “Зенит” — “Спартак”. Будет 5,5 тысяч болельщиков “красно-белых”, такого большого десанта раньше не бывало в чемпионате России. “Зениту” со “Спартаком” надо превзойти рекорд посещаемости, установленный на Кубке конфедераций, собрать больше 57 тысяч зрителей. Но все равно 50 тысяч на матче чемпионата России — это уже так здорово! На новый большой стадион люди идут, народ доволен, все места очень комфортные», — отметил Орлов.
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