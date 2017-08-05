МСА «Локомотив» официально переименована в «Сапсан Арену»
Как и сообщал «Чемпионат», Малая спортивная арена ФК «Локомотив» сменила название на «Сапсан Арена», сообщает
пресс-служба московского клуба.
Это связано с партнёрскими связями клуба с ОАО «РЖД».
Малая арена является частью стадионного комплекса «Локомотив». Стадион был введён в эксплуатацию в апреле 2009 года. На данный момент его вместимость составляет 10 тыс. мест. Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года.
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