МСА «Локомотив» официально переименована в «Сапсан Арену»

Это связано с партнёрскими связями клуба с ОАО «РЖД».

Малая арена является частью стадионного комплекса «Локомотив». Стадион был введён в эксплуатацию в апреле 2009 года. На данный момент его вместимость составляет 10 тыс. мест. Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Накануне Дня железнодорожника у нас есть для вас важная новость. <br><br>Малая арена в Черкизове обрела новое имя – «Сапсан Арена»! <a href="https://t.co/UE5YF1hbCN">pic.twitter.com/UE5YF1hbCN</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/893759837863104512">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>