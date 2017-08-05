Геркус объявил о переименовании стадиона «Локомотив» в «РЖД Арену»

«Дорогие друзья! Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название — «РЖД Арена».



Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион — и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам.



Поздравляем железнодорожников с профессиональным праздником! Добро пожаловать на «РЖД Арену», — цитирует Геркуса сайт «Локомотива».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚠️Центральный стадион обрёл новое имя – «РЖД Арена»!<br>В год 95-летия мы вспоминаем о неразрывной связи клуба и железнодорожников страны! <a href="https://t.co/kSpmb7usil">pic.twitter.com/kSpmb7usil</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/893760946103091200">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>