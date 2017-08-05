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5 августа 2017, 12:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Геркус объявил о переименовании стадиона «Локомотив» в «РЖД Арену»

Президент «Локомотива» Илья Геркус объявил о переименовании стадиона «Локомотив» в «РЖД Арену».

Президент Локомотива Илья <span class=error>Геркус</span> объявил о переименовании стадиона Локомотив в <span class=error>РЖД</span> Арену. Увеличить
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«Дорогие друзья! Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название — «РЖД Арена».

Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион — и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам.

Поздравляем железнодорожников с профессиональным праздником! Добро пожаловать на «РЖД Арену», — цитирует Геркуса сайт «Локомотива».

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