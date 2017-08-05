Семин уважает Хабаровск

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«Уфа» — «Ахмат» («Нефтяник», 15:00 мск).

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами, что нечасто встречается в матчах примерно равных по классу команд. Сейчас ситуация осложняется для «Ахмата» отсутствием из-за травм двух ударных форвардов Бекима Балая и Аблая Мбенга. Кадровые потери заставили наставника Олега Кононова грустно пошутить: мол, ему легко выбирать состав потому, что играют здоровые.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 5.08.2017, 15:00 -:- Уфа Ахмат

«Надеюсь, скоро ребята будут в строю, тогда мне будет уже нелегко определить достойных», — добавил специалист.

В конце июля сообщалось о грядущем переходе в «Ахмат» полузащитника шведского «Кальмара» Исмаэла. 22-летний бразилец приезжал в расположение российского клуба, где провел несколько дней. Предполагалось, что контракт будет подписан до донца текущей недели. Однако официальная информация на сей счет пока отсутствует.

После трех туров «Ахмат» с девятью очками входит в триумвират лидеров, а «Уфа», также еще не познавшая поражений, с пятью зачетными баллами располагается в середине таблицы.

«Не думаю, что сама смена названия сделала соперников сильнее, но «Ахмат» по стартовым матчам показывает очень содержательную игру, и, на мой взгляд, они являются более грозной силой, чем в прошлом сезоне, — сказал пресс-службе уфимцев защитник Александр Сухов. — Но мы играем дома, при своих болельщиках и, естественно, будем играть только на победу, любой другой результат нас не устроит. Да, «Ахмат» сильная команда, но мы уже четвертый год в Премьер-лиге, и нас здесь уже ничем не удивить.

Для нас нет авторитетов, мы знаем, что с любой командой можно играть в футбол и нам по силам взять три очка как у «Ахмата», так и у любого другого соперника в чемпионате России.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 5.08.2017, 17:30 -:- Динамо М Амкар

«Динамо» — «Амкар» («Арена Химки», 17:30 мск).

В последний раз москвичи обыгрывали пермяков в 2014 году, зато сверхкрупно (5:0). В том же сезоне «Амкар» взял реванш на своем поле, а в чемпионате-2015/16 были зафиксированы две ничьи.

После возвращения в Премьер-лигу из ФНЛ дела у подопечных Юрия Калитвинцева складываются не очень гладко. За волевой ничьей со «Спартаком» (2:2) последовали два поражения (от «Урала» и «Ахмата»). С одним набранным очком динамовцы располагаются на 14-й строчке, опережая лишь трио клубов, пока имеющих в соответствующей графе унылую «баранку». В эту «группу риска» входит и «Амкар».

«Динамо» на днях провело операцию по укреплению состава.

Четвертым летним новичком команды стал универсал Ибрагим Цаллагов, арендованный у «Зенита» до конца сезона.

Игрок, способный сыграть справа и слева в защите, а также в опорной зоне не сможет помочь своим новым партнерам уже в игре с «Амкаром» из-за наложенного на «Динамо» запрета на регистрацию новобранцев. Однако в стане бело-голубых не сомневаются, что вскоре ограничение будет снято.

«Очень рад, что появился вариант с “Динамо” — клубом, которому я нужен, который нужен мне. Надеюсь, результатами этого перехода все останутся довольны, — приводит слова Цаллагова динамовский сайт. — В “Зените” же я понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелось».

Малийский легионер «Динамо» Самба Соу, заработавший сотрясение мозга в игре с «Уралом» и на несколько секунд потерявший сознание, уже приступил к тренировкам в общей группе.

МРГ не выявило у хавбека серьезных проблем. По словам Соу, тренер Калитвинцев до последнего момента не мог определиться насчет целесообразности его участия в матче.

«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» («Локомотив», 20:00 мск).

До сегодняшнего дня соперники встретились на официальном уровне лишь однажды. В июле 2009 года хабаровчане под вывеской «СКА-Энергия» обыграли московских гостей в 1/16 финала Кубка России.

В трех первых встречах традиционно буксующий на старте «Локо» обошелся без очковых потерь. Его многоопытный наставник Юрий Семин в интервью клубной пресс-службе накануне матча подчеркнул уважительное отношение к ближайшему оппоненту.

«СКА-Хабаровск» — хорошая команда, которая пробилась в РФПЛ через стыковые матчи, — отметил специалист. — Они никуда не летали на этой неделе и уже адаптировались к московскому времени.

Хабаровчане провели неплохой матч против «Зенита», в котором все решило индивидуальное мастерство петербуржцев. На «СКА» нужно настраиваться самым серьезным образом.

Семин также выразил сожаление тем фактом, что лучший нападающий «железнодорожников» Ари, травмировавшийся в игре с ЦСКА, сможет вернуться в строй не раньше, чем через четыре месяца.

«Локомотив» ищет срочную замену на проблемную позицию, но переговоры с рядом европейских команд пока не увенчались успехом. А «СКА», собрат «Амкара» и «Тосно» по безочковому несчастью, объявил о подписании трудового договора с 28-летним сербским нападающим Мирославом Марковичем. На официальном ресурсе клуба его представили как «форварда, забившего 40 голов в Чехии». Также он имеет опыт выступлений в чемпионатах Словении, Греции и Словакии, но никогда не играл на родине.

Маркович уже готов терзать защитные порядки «Локо».