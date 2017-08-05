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5 августа 2017, 11:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА не получал официальных предложений по переходу полузащитника Александра Головина. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты лондонского «Арсенала» просматривали 21-летнего Головина на матчах Кубка конфедераций.

«Своей игрой, безусловно, Головин заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали — ни от “Арсенала”, ни от кого-либо еще», — сказал Бабаев.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и забил три гола. В нынешнем сезоне в активе футболиста два забитых мяча в пяти матчах.

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