Сербский форвард Мирослав Маркович подписал контракт с ФК «СКА-Хабаровск»
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Сербский нападающий Мирослав Маркович заключил соглашение с футбольным клубом «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.
Подробности сделки с 27-летним игроком не разглашаются. Отмечается, что Маркович сможет принять участие в матче четвертого тура чемпионата России со столичным «Локомотивом», который пройдет в субботу в Москве.
Предыдущим клубом Марковича был пражский «Богемианс», где он отыграл вторую половину прошлого сезона, проведя 9 матчей и забив 2 мяча. До этого он выступал за ряд чешских и словацких клубов, среди которых, в частности, «Слован» (Либерец), «Баник» и «Ружомберок», а также за греческий «Каллони».
После трех туров Российской футбольной
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