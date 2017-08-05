Сербский форвард Мирослав Маркович подписал контракт с ФК «СКА-Хабаровск»

Подробности сделки с 27-летним игроком не разглашаются. Отмечается, что Маркович сможет принять участие в матче четвертого тура чемпионата России со столичным «Локомотивом», который пройдет в субботу в Москве.

Предыдущим клубом Марковича был пражский «Богемианс», где он отыграл вторую половину прошлого сезона, проведя 9 матчей и забив 2 мяча. До этого он выступал за ряд чешских и словацких клубов, среди которых, в частности, «Слован» (Либерец), «Баник» и «Ружомберок», а также за греческий «Каллони».