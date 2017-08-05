Сербский форвард будет играть за хабаровский СКА
На счету Мирослава Марковича — 41 гол в европейских матчах.
Нападающий Мирослав Маркович подписал контракт с ФК «СКА-Хабаровск» и сможет сыграть уже в ближайшем матче с московским «Локомотивом». Он, по информации
Марковичу 28 лет, он родился в сербском городе Аранджеловац, в 75 километрах от Белграда. Свою профессиональную карьеру начал 10 лет назад и провел её исключительно как легионер, выступая за клубы Словении, Греции, Словакии, Чехии.
В общей сложности Мирослав отыграл 208 игр в лигах четырёх европейских стран, забив 41 гол. Последним его клубом был пражский «Богемианс-1905», где он начал текущий сезон. Президентом «Богемианса» является Антонин Панёнка, один из самых ярких футболистов в истории чешского футбола. Главный тренер пражского клуба — Мартин Гашек, выступавший в России как футболист «Динамо» (Москва).
В Чехии и Словакии Маркович за 9 лет сменил в общей сложности 10 команд, забив 40 голов как игрок чешских клубов. В разное время играл за клубы, побеждавшие в чемпионатах Чехословакии, Чехии и Словакии — «Банник» (Острава), «Зброёвка» (Брно), «Дукла» (Прага), «Ружемберок», «Виктория» (Жижков).
Неделю назад РИА «Восток-Медиа» сообщало о другом приобретении армейцев, это двукратный обладатель Кубка России Георгий Габулов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter