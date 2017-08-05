Сербский форвард будет играть за хабаровский СКА

Нападающий Мирослав Маркович подписал контракт с ФК «СКА-Хабаровск» и сможет сыграть уже в ближайшем матче с московским «Локомотивом». Он, по информации пресс-службы клуба, начнётся 6 августа в 3:00 по хабаровскому времени, но будет проходить на стадионе столичного клуба в Черкизово.

Марковичу 28 лет, он родился в сербском городе Аранджеловац, в 75 километрах от Белграда. Свою профессиональную карьеру начал 10 лет назад и провел её исключительно как легионер, выступая за клубы Словении, Греции, Словакии, Чехии.

В общей сложности Мирослав отыграл 208 игр в лигах четырёх европейских стран, забив 41 гол. Последним его клубом был пражский «Богемианс-1905», где он начал текущий сезон. Президентом «Богемианса» является Антонин Панёнка, один из самых ярких футболистов в истории чешского футбола. Главный тренер пражского клуба — Мартин Гашек, выступавший в России как футболист «Динамо» (Москва).

В Чехии и Словакии Маркович за 9 лет сменил в общей сложности 10 команд, забив 40 голов как игрок чешских клубов. В разное время играл за клубы, побеждавшие в чемпионатах Чехословакии, Чехии и Словакии — «Банник» (Острава), «Зброёвка» (Брно), «Дукла» (Прага), «Ружемберок», «Виктория» (Жижков).

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