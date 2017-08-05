Галицкий попросил мэра Краснодара не называть улицу в его честь

С такой инициативой ранее выступили жители города, подав соответствующую петицию. Галицкий выступил против такой возможности, сообщив об этом мэру Краснодара Евгению Первышову.

«Евгений Первышов уже после общения с журналистами позвонил по этому поводу Сергею Николаевичу, поговорили на эту тему. Галицкий, конечно, благодарен горожанам за такую оценку. Но говорит, что для него эта тема крайне дискомфортна, ему такие переименования не нужны, и просит горожан эту тему не поднимать», — написал помощник главы города Владимир Вербицкий в социальных сетях.