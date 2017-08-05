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5 августа 2017, 1:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» и «Ахмат» попробуют продолжить победную серию в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Три матча в Уфе, Химках и Москве пройдут в субботу в четвертом туре чемпионата России по футболу. «Локомотив» встречается на своем поле со «СКА- Хабаровском», также идущий пока без очковых потерь грозненский «Ахмат» сыграет в гостях с «Уфой».

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Пока «Зенит» готовится к воскресному матчу с чемпионом «Спартаком», одержавшие по три победы «Локомотив» и «Ахмат» могут оторваться в таблице от конкурента из Санкт- Петербурга. «Локомотив» Юрия Семина принимает хабаровский СКА — новичка премьер-лиги, который в элитной компании пока не забивал и не набирал очков. Хотя два матча хабаровчане провели против фаворитов премьер-лиги «Зенита» и ЦСКА, проиграв с одинаковым счетом 0:2, на старте сезона дальневосточники пока не кажутся командой, способной сохранить место в элите.

Сложный календарь предложил СКА третий подряд гостевой матч — после встреч с «Арсеналом» (0:1) и ЦСКА, однако благодаря этому хабаровчане могли остаться на несколько недель в столичном регионе, избежав смены часовых поясов. «Локомотив» начал чемпионат уверенно, добывая очки как в матчах с аутсайдерами «Арсеналом» и «Анжи», так и с фаворитами армейцами, которых команда Семина победила со счетом 3:1.

На старте сезона и «Локомотив», и «СКА-Хабаровск» лишились основных нападающих — железнодорожник Ари получил тяжелую травму, а аргентинский армеец Хуан Лескано перешел в «Анжи». В отсутствие Ари во встрече с «Анжи» в атаке играл перуанский хавбек Джефферсон Фарфан, который не реализовал несколько голевых моментов, а победный мяч в итоге забил португалец Мануэл Фернандеш.

Матч пройдет на стадионе «Локомотив», начало — 20:00 мск, главный арбитр — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

«Ахмату» нужна четвертая победа

Игровой день стартует в Уфе, где местный клуб сыграет с «Ахматом». Грозненцы остались единственной командой в лиге, кто еще не пропустил ни одного мяча, при этом, в отличие от «Зенита» и «Локомотива», «Ахмат» в нынешнем сезоне еще не проигрывал. «Локомотив» уступил «Спартаку» во встрече за Суперкубок, а «Зенит» в минувший четверг потерпел поражение в матче Лиги Европы с израильским клубом «Бней Иегуда», хотя и пробился в следующую стадию.

Команда Олега Кононова пока побеждала соперников, которые не претендуют на высокие места — «Амкар», «Ростов» и «Динамо», к этой категории относятся и уфимцы Сергея Семака. Впрочем, «Уфа» стартовала удачно, на своем поле заслужив нулевую ничью со «Спартаком», и в чемпионате также еще не проигрывала.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами, «Терек» выиграл в Уфе 20 августа 2016 года со счетом 3:1. Уфимцами руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, «Тереком» — Рашид Рахимов.

Предстоящий матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии, начало — 15:00 мск. Главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

«Динамо» против аутсайдера из Перми

В 17:30 мск на «Арене-Химки» столичное «Динамо» начнет матч с «Амкаром». В первом матче после возвращения в элиту динамовцы смогли вырвать ничью со «Спартаком» (2:2), вселив оптимизм в болельщиков. Однако затем последовали два поражения — от «Урала» (0:1) и «Ахмата» (0:2). Однако пермский клуб стартовал еще хуже, потерпев три поражения со счетом 0:1, а с учетом прошлого сезона безвыигрышная серия команды Гаджи Гаджиева составляет уже 14 матчей.

Главным арбитром назначен Евгений Турбин, который представляет подмосковный Дмитров.

Четвертый тур стартовал в пятницу, когда «Анжи» уступил «Ростову» (0:1). В воскресенье встречаются «Арсенал» — «Тосно», ЦСКА — «Рубин», «Зенит» — «Спартак» и «Краснодар» — «Урал».

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