СМИ: Жулиану сообщил о своем желании уйти из «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Жулиану сегодня во второй половине дня встретился с руководством клуба и объявил о своем желании покинуть команду, сообщает UOL.
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Бразилец недоволен тем, что перестал получать постоянную игровую практику после прихода на тренерский мостик команды Роберто Манчини. Жулиану не хочет потерять место в составе сборной Бразилии.
Источник сообщает, что с уходом Жулиану не должно возникнуть проблем. По контракту, который рассчитан до 2020 года, он может покинуть
Отметим, в нынешнем сезоне Жулиану провел 2 матча в чемпионате России и 2 — в Лиге Европы, но ни одного из них не сыграл полностью.
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