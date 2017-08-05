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5 августа 2017, 1:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Жулиану сообщил о своем желании уйти из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жулиану сегодня во второй половине дня встретился с руководством клуба и объявил о своем желании покинуть команду, сообщает UOL.

Полузащитник Зенита <span class=error>Жулиану</span> сегодня во второй половине дня встретился с руководством клуба и объявил о своем желании покинуть команду/ Увеличить
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Бразилец недоволен тем, что перестал получать постоянную игровую практику после прихода на тренерский мостик команды Роберто Манчини. Жулиану не хочет потерять место в составе сборной Бразилии.

Источник сообщает, что с уходом Жулиану не должно возникнуть проблем. По контракту, который рассчитан до 2020 года, он может покинуть Санкт-Петербург за 6 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Жулиану провел 2 матча в чемпионате России и 2 — в Лиге Европы, но ни одного из них не сыграл полностью.

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