Олег Кузьмин: При Грасии в «Рубине» я бы не остался
36-летний капитан казанцев перед матчем с
красно-синими в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в игре команды, Курбане Бердыеве, Хави Грасии и своем новом контракте.
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Видимо, что-то случилось...
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— В последнем матче с «Арсеналом» вас заменили
— Сильный ушиб в области колена не позволил продолжить игру.
— Кто удружил?
— Не помню. Да и какая разница?
— Как сейчас самочувствие?
— Нога побаливает. В общей группе пока не тренируюсь (разговор состоялся в четверг вечером. — Прим."СЭ).
— Значит, участие в матче с ЦСКА под вопросом?
— К сожалению. Впрочем, надежда еще есть. Посмотрим, что скажут врачи.
— Специалисты уверяют: пусть с очками у «Рубина» негусто, зато с каждым туром команда прибавляет. У вас такое же ощущение?
— Да. Постепенно сыгрываемся, привыкаем к новой тактической схеме. Думаю, все понимают: «Рубину» нужно время.
— При Бердыеве ваши функции на поле изменились?
— Безусловно. Ведь теперь мы действуем в три центральных защитника.
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— Это правда. Но все равно тут есть отличия, маленькие нюансы. Честно говоря, при расстановке 4−4−2, которую «Рубин» использовал в последние годы, чувствовал себя комфортнее. Ничего, скоро адаптируюсь. Лишь бы здоровье не подводило.
— Сам Курбан Бекиевич хоть в
— С точки зрения работы — нет. Такой же требовательный, фанат своего дела, готов пахать 24 часа в сутки. А вот во время матча ведет себя более эмоционально. Раньше был сдержаннее. Но он и сам обронил в интервью, что за эти годы стал немножко другим.
— Что сказал вам при встрече?
— «Олег, я на тебя рассчитываю!».
— После чего новый контракт был подписан?
— Да. То, что «Рубин» не спешил его продлевать, меня не удивило. В такой ситуации клуб всегда ждет решения тренера.
— Были сомнения, что останетесь в Казани?
— До разговора с Бердыевым? Конечно. Все прояснилось только за день до вылета на первый сбор.
— Запасные варианты подобрать успели?
— Работу в
— Недавние перемены в клубе восприняли с облегчением?
— Скажем так — при Хави Грасии и прежнем руководстве я бы не остался. Просто не чувствовал особой заинтересованности с их стороны.
— Вы почти год не играли после травмы. Почему восстановление затянулось?
— С чего вы взяли? К тренировкам в общей группе приступил еще в январе. Колено не беспокоило, вкалывал наравне со всеми. Но Грасия делал ставку на других футболистов.
— Вам хоть
— Нет. А я не задавал вопросы. Ждал шанса, старался работать как можно лучше. В итоге матчей пять в концовке чемпионата
— Почему у Грасии в Казани не пошло?
— Комплекс причин. В любом случае нельзя сваливать вину на одного человека. К провалу причастны все — и тренер, и руководство, и футболисты…
— Когда вы поняли, что результата не будет?
— Перед зимней паузой ничто не предвещало катастрофы. Да, не все ладилось, но игра команды вселяла оптимизм, ребята очень старались. Казалось, еще
— Грасия —
— Плохого в испанскую лигу не позовут. Вон, у Эмери в «Спартаке» тоже не получилось. А потом с «Севильей» выиграл три Лиги Европы подряд. Не удивлюсь, если и Грасия
— Был в прошлом сезоне момент, когда вы, Рыжиков и Гекдениз вызвали на разговор легионеров. Общались через переводчика?
— Да. В любой команде время от времени такое случается. А из этого
— Хоть
— Думаю, да. Команда стала более сплоченной. Если возникают претензии, всегда лучше высказать их друг другу в лицо. Ребята пересмотрели отношение к делу. Поняли, что нам небезразлична судьба клуба.
— Контракт с «Рубином» у вас до 30 июня 2018-го. Есть понимание, что дальше?
— Не люблю загадывать. Живу сегодняшним днем. Уверен в одном: будут силы и здоровье — еще поиграю.
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