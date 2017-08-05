Ноль взрослых матчей за карьеру. Он заменит Акинфеева
Травма Игоря Акинфеева не позволит ему сыграть в ближайшем матче (а скорее всего, в ближайших). Место в воротах ЦСКА займет Илья Помазун.
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Видимо, что-то случилось...
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89 матчей за дубль ЦСКА в молодежном первенстве России, начиная с 2012 года. 12 игр в юношеской Лиге чемпионов.
И все.
Больше Илья Помазун никогда и нигде не играл. В аренду его не отдавали. Ни в Кубке России, где редкую практику получал Сергей Чепчугов, ни тем более в
Разумеется, Помазун играл за основу ЦСКА в многочисленных спаррингах на сборах. В этом году таких матчей накопилось уже девять. Но факт остается фактом: на взрослом уровне Помазун не провел ни одной официальной встречи.
Опыта выступлений за юношеские сборные у Помазуна тоже нет. Впервые в молодежную национальную команду его пригласил Евгений Бушманов в мае этого года: голкипер сыграл второй тайм в товарищеском матче против Узбекистана.
Любопытно, что с нынешнего сезона Помазун значится в заявке ЦСКА под первым номером. Ранее он принадлежал Чепчугову, но рекордсмен по числу матчей, проведенных в запасе, ушел в «Енисей».
16 августа Илье исполнится 21 год. Родился он в Калининграде в семье известного вратаря Александра Помазуна. Это сейчас он тренирует вратарей в молодежке тульского «Арсенала», а во второй половине 1990-х выступал за «Балтику». Кстати, до перехода в калининградский клуб
Но первые шаги в футболе 4-летний Илья сделал не в «Балтике», а в «Торпедо-ЗИЛ», за который его папа тоже выступал. Однажды парень отметился голом со штрафного в ворота «Спартака». А в 10 лет перебрался из школы автозаводцев в ДЮСШ ЦСКА.
Примечательно, что за армейскую молодежку Помазун дебютировал очень рано: в 15 лет. А с 2013 стал привлекаться к тренировкам с основой. Серьезных пауз в карьере было две: в 2013-м он получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразной связки колена, в 2015-м повредил мениск и перенес операцию в Германии.
Подготовка к дебюту явно затянулась. Понятно, что поводом стало не самое приятное событие, но иначе, наверное, и быть не могло. Акинфеев
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