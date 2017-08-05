Ноль взрослых матчей за карьеру. Он заменит Акинфеева

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89 матчей за дубль ЦСКА в молодежном первенстве России, начиная с 2012 года. 12 игр в юношеской Лиге чемпионов.

И все.

Больше Илья Помазун никогда и нигде не играл. В аренду его не отдавали. Ни в Кубке России, где редкую практику получал Сергей Чепчугов, ни тем более в премьер-лиге шансов молодому вратарю не давали.

Разумеется, Помазун играл за основу ЦСКА в многочисленных спаррингах на сборах. В этом году таких матчей накопилось уже девять. Но факт остается фактом: на взрослом уровне Помазун не провел ни одной официальной встречи.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e3qa05QPpsE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Опыта выступлений за юношеские сборные у Помазуна тоже нет. Впервые в молодежную национальную команду его пригласил Евгений Бушманов в мае этого года: голкипер сыграл второй тайм в товарищеском матче против Узбекистана.

Любопытно, что с нынешнего сезона Помазун значится в заявке ЦСКА под первым номером. Ранее он принадлежал Чепчугову, но рекордсмен по числу матчей, проведенных в запасе, ушел в «Енисей».

16 августа Илье исполнится 21 год. Родился он в Калининграде в семье известного вратаря Александра Помазуна. Это сейчас он тренирует вратарей в молодежке тульского «Арсенала», а во второй половине 1990-х выступал за «Балтику». Кстати, до перехода в калининградский клуб Помазун-старший играл за «Спартак», в составе которого стал чемпионом России-1993.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Илья Помазун перед новым сезоном сменил игровой номер. Он будет выступать в футболке под номером 1️⃣! ? <a href="https://t.co/CsiM50eEoE">pic.twitter.com/CsiM50eEoE</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/884785913209004033">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но первые шаги в футболе 4-летний Илья сделал не в «Балтике», а в «Торпедо-ЗИЛ», за который его папа тоже выступал. Однажды парень отметился голом со штрафного в ворота «Спартака». А в 10 лет перебрался из школы автозаводцев в ДЮСШ ЦСКА.

Примечательно, что за армейскую молодежку Помазун дебютировал очень рано: в 15 лет. А с 2013 стал привлекаться к тренировкам с основой. Серьезных пауз в карьере было две: в 2013-м он получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразной связки колена, в 2015-м повредил мениск и перенес операцию в Германии.