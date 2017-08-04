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4 августа 2017, 22:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ростов» снова наверху

Победив «Анжи» на выезде, дончане поднялись на четвертое место.

Победив <span class=error>Анжи</span> на выезде <span class=error>дончане</span> поднялись на четвертое место. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Главный тренер «Анжи» Григорян стал одним из самых обсуждаемых персонажей прошлого тура, когда после поражения от «Локо» в прямом эфире обвинил форварда своей команды Базелюка в трусости. В связи с этим можно было ждать от махачкалинцев преображения, ведь гневные слова наверняка были обращены не только нападающему, но и всем остальным.

Однако игра у «Анжи» снова не получилась. Пропустили хозяева довольно рано, причем в составе «Ростова» отличился Дядюн, не забивавший очень давно. 29-летний форвард четко сыграл на добивании после дальнего удара Ингасона. В дальнейшем гости отошли назад, а хозяева давили и пытались спастись от поражения.

На 30-й минуте один на один под углом выскочил Маркелов, и после его мощного удара здорово сыграл Песьяков. Немало подходов было после перерыва. Еще один шанс получил раскритикованный тренером Базелюк, но снова ничем не отметился. Сравнять счет «Анжи» так и не смог, потерпев третью неудачу в сезоне в четырех матчах. А «Ростов» Леонида Кучука с семью очками подобрался вплотную к тройке.

ЦИФРЫ

839 дней не забивал Дядюн в чемпионате России. Последний его гол состоялся 18 апреля 2015 года в ворота «Урала», когда он выступал еще в «Рубине».

5 матчей подряд «Анжи» не может обыграть «Ростов» на своем поле, потерпев за это время три поражения при двух ничьих.

ЦИТАТЫ

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:

— Фибель зевнул Дядюна на добивании, и эта простая детская ошибка стоила нам пропущенного гола. А так первый тайм получился абсолютно равным. Понимаю, что «Ростов» специально отдал нам инициативу после перерыва, но и мы после замен, с выходом Данченко в опорную зону и Липартии, заметно усилили футбол с точки зрения качества взаимодействий. Удалось создать напряжение, но моменты, к сожалению, не реализовали.

Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»:

— Матч получился тяжелым из-за жары, плюс футбол замедлялся из-за высокой травы. Игра шла до первой ошибки: кто забивал — тот и побеждал. Нам это удалось, повезло. Благодарю ребят, что выдержали структуру игры до самого конца. В концовке чуть-чуть не получилось решить исход досрочно, не использовали свои шансы.

4.08.2017 20:00 Зрители 5690 основной раунд: 4-й тур Анжи-Арена
Анжи 0:1 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Григорян Леонид Кучук
Голы
22 Владимир Дядюн 19′
Составы
Алексей Солосин 1
62′ Магомед Мусалов 5
Владимир Полуяхтов 3
Тома Фибель 45
Сергей Брызгалов 92
32′ Павел Яковлев (к) 91
43′ Иван Маркелов 88
Вадим Афонин 29
66′ Арсен Хубулов 8
Константин Базелюк 9
63′ Хасан Мамтов 97
Джаба Липартия 10
46′ Гурам Тетрашвили 2
Олег Данченко 94
30 Сергей Песьяков 88′
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов 34′
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
84 Александр Гацкан (к) 46′
22 Владимир Дядюн
2 Тимофей Калачев 76′
17 Мусса Думбья
19 Хорен Байрамян 58′
10 Александр Зуев
7 Артур Юсупов 76′
18 Павел Могилевец 90+2′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
8 Угловые 6
15 Фолы 22
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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