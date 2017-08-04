«Ростов» снова наверху
Победив «Анжи» на выезде, дончане поднялись на четвертое место.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Главный тренер «Анжи» Григорян стал одним из самых обсуждаемых персонажей прошлого тура, когда после поражения от «Локо» в прямом эфире обвинил форварда своей команды Базелюка в трусости. В связи с этим можно было ждать от махачкалинцев преображения, ведь гневные слова наверняка были обращены не только нападающему, но и всем остальным.
Однако игра у «Анжи» снова не получилась. Пропустили хозяева довольно рано, причем в составе «Ростова» отличился Дядюн, не забивавший очень давно. 29-летний форвард четко сыграл на добивании после дальнего удара Ингасона. В дальнейшем гости отошли назад, а хозяева давили и пытались спастись от поражения.
На 30-й минуте один на один под углом выскочил Маркелов, и после его мощного удара здорово сыграл Песьяков. Немало подходов было после перерыва. Еще один шанс получил раскритикованный тренером Базелюк, но снова ничем не отметился. Сравнять счет «Анжи» так и не смог, потерпев третью неудачу в сезоне в четырех матчах. А «Ростов» Леонида Кучука с семью очками подобрался вплотную к тройке.
ЦИФРЫ
839 дней не забивал Дядюн в чемпионате России. Последний его гол состоялся 18 апреля 2015 года в ворота «Урала», когда он выступал еще в «Рубине».
5 матчей подряд «Анжи» не может обыграть «Ростов» на своем поле, потерпев за это время три поражения при двух ничьих.
ЦИТАТЫ
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:
— Фибель зевнул Дядюна на добивании, и эта простая детская ошибка стоила нам пропущенного гола. А так первый тайм получился абсолютно равным. Понимаю, что «Ростов» специально отдал нам инициативу после перерыва, но и мы после замен, с выходом Данченко в опорную зону и Липартии, заметно усилили футбол с точки зрения качества взаимодействий. Удалось создать напряжение, но моменты, к сожалению, не реализовали.
Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»:
— Матч получился тяжелым
|Александр Григорян
|Леонид Кучук
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|22
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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