«Ростов» снова наверху

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Главный тренер «Анжи» Григорян стал одним из самых обсуждаемых персонажей прошлого тура, когда после поражения от «Локо» в прямом эфире обвинил форварда своей команды Базелюка в трусости. В связи с этим можно было ждать от махачкалинцев преображения, ведь гневные слова наверняка были обращены не только нападающему, но и всем остальным.

Однако игра у «Анжи» снова не получилась. Пропустили хозяева довольно рано, причем в составе «Ростова» отличился Дядюн, не забивавший очень давно. 29-летний форвард четко сыграл на добивании после дальнего удара Ингасона. В дальнейшем гости отошли назад, а хозяева давили и пытались спастись от поражения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/rostovfc">@rostovfc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 4-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash">#АнжиРостов</a> 0:1 19' Владимир Дядюн <a href="https://t.co/X3mRTCFG33">pic.twitter.com/X3mRTCFG33</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/893523472101650432">4 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На 30-й минуте один на один под углом выскочил Маркелов, и после его мощного удара здорово сыграл Песьяков. Немало подходов было после перерыва. Еще один шанс получил раскритикованный тренером Базелюк, но снова ничем не отметился. Сравнять счет «Анжи» так и не смог, потерпев третью неудачу в сезоне в четырех матчах. А «Ростов» Леонида Кучука с семью очками подобрался вплотную к тройке.

ЦИФРЫ

839 дней не забивал Дядюн в чемпионате России. Последний его гол состоялся 18 апреля 2015 года в ворота «Урала», когда он выступал еще в «Рубине».

5 матчей подряд «Анжи» не может обыграть «Ростов» на своем поле, потерпев за это время три поражения при двух ничьих.

ЦИТАТЫ

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:

— Фибель зевнул Дядюна на добивании, и эта простая детская ошибка стоила нам пропущенного гола. А так первый тайм получился абсолютно равным. Понимаю, что «Ростов» специально отдал нам инициативу после перерыва, но и мы после замен, с выходом Данченко в опорную зону и Липартии, заметно усилили футбол с точки зрения качества взаимодействий. Удалось создать напряжение, но моменты, к сожалению, не реализовали.

Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»: