Гол Дядюна принес «Ростову» победу над «Анжи» в матче чемпионата России
ТАСС, 4 августа. «Ростов» со счетом 1:0 одержал гостевую победу над махачкалинским «Анжи» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
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Единственный гол в матче на 19-й минуте забил 29-летний нападающий «Ростова» Владимир Дядюн. Он отличился впервые с апреля 2015 года. Тогда форвард, выступая за «Рубин», забил мяч в ворота екатеринбургского «Урала» (2:1).
«Ростов» одержал вторую победу подряд. Команда набрала семь очков и поднялась на четвертое место в таблице. «Анжи» с тремя баллами расположился на 11-й строчке.
В следующем матче «Ростов» на своем поле примет московское «Динамо», встреча пройдет 9 августа. «Анжи» 8 августа на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском».
Главные тренеры
|Александр Григорян
|Леонид Кучук
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|22
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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