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4 августа 2017, 22:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гол Дядюна принес «Ростову» победу над «Анжи» в матче чемпионата России

ТАСС, 4 августа. «Ростов» со счетом 1:0 одержал гостевую победу над махачкалинским «Анжи» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

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Единственный гол в матче на 19-й минуте забил 29-летний нападающий «Ростова» Владимир Дядюн. Он отличился впервые с апреля 2015 года. Тогда форвард, выступая за «Рубин», забил мяч в ворота екатеринбургского «Урала» (2:1).

«Ростов» одержал вторую победу подряд. Команда набрала семь очков и поднялась на четвертое место в таблице. «Анжи» с тремя баллами расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Ростов» на своем поле примет московское «Динамо», встреча пройдет 9 августа. «Анжи» 8 августа на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском».

4.08.2017 20:00 Зрители 5690 основной раунд: 4-й тур Анжи-Арена
Анжи 0:1 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Григорян Леонид Кучук
Голы
22 Владимир Дядюн 19′
Составы
Алексей Солосин 1
62′ Магомед Мусалов 5
Владимир Полуяхтов 3
Тома Фибель 45
Сергей Брызгалов 92
32′ Павел Яковлев (к) 91
43′ Иван Маркелов 88
Вадим Афонин 29
66′ Арсен Хубулов 8
Константин Базелюк 9
63′ Хасан Мамтов 97
Джаба Липартия 10
46′ Гурам Тетрашвили 2
Олег Данченко 94
30 Сергей Песьяков 88′
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов 34′
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
84 Александр Гацкан (к) 46′
22 Владимир Дядюн
2 Тимофей Калачев 76′
17 Мусса Думбья
19 Хорен Байрамян 58′
10 Александр Зуев
7 Артур Юсупов 76′
18 Павел Могилевец 90+2′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
8 Угловые 6
15 Фолы 22
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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