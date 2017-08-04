Гол Дядюна принес «Ростову» победу над «Анжи» в матче чемпионата России

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Единственный гол в матче на 19-й минуте забил 29-летний нападающий «Ростова» Владимир Дядюн. Он отличился впервые с апреля 2015 года. Тогда форвард, выступая за «Рубин», забил мяч в ворота екатеринбургского «Урала» (2:1).

«Ростов» одержал вторую победу подряд. Команда набрала семь очков и поднялась на четвертое место в таблице. «Анжи» с тремя баллами расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Ростов» на своем поле примет московское «Динамо», встреча пройдет 9 августа. «Анжи» 8 августа на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском».