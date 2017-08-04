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— Что ждете от матча с красно-белыми?

— Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» — действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас — возможность оторваться от них еще больше.

— В прошлом сезоне вы назвали часть болельщиков «Спартака» «сектой». Поменялось ли, на ваш взгляд, что-либо в их сознании, после того, как команда 16 лет спустя стала чемпионом?

— Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флеш-моб «Я — сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они «сектанты»? Что ж, самокритично (улыбается).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Четыре гола Артема Дзюбы в четырех предыдущих матчах с принципиальным соперником. Продолжим традицию!<a href="https://t.co/tDMy2ymoYa">https://t.co/tDMy2ymoYa</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/DBUyeXhEmk">pic.twitter.com/DBUyeXhEmk</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/892665948725010433">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство — они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина — «сектанты» — как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится — посмотрим.

— Перед игрой будет чествование Александра Кержакова. Без него и «Зенит» — не «Зенит»?

— Из спорта вместе с Сашей уходит целая эпоха. Мы начали близко общаться именно здесь, когда приехал в Петербург. Считаю, все, кто долгие годы наслаждался футболом этого великого спортсмена, должны прийти в воскресенье на стадион. Керж — наш русский бомбардир, который достиг очень многого, все всем доказал. Настоящая звезда.

Так что приходите поддержать и проводить Сашу из большого спорта. Он заслужил ваши и наши овации. Кержаков — Человек и Игрок с большой буквы. Так что очень важно устроить ему достойные проводы. Поэтому приходите на «Санкт-Петербург» пораньше!