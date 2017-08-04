Артем Дзюба: Да, половина болельщиков «Спартака» — «сектанты»
Перед воскресной игрой огненное интервью дал бывший форвард
красно-белых, который после перехода в «Зенит» стал главным обидчиком москвичей — четыре гола в четырех матчах.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что ждете от матча с
— Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» — действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас — возможность оторваться от них еще больше.
— В прошлом сезоне вы назвали часть болельщиков «Спартака» «сектой». Поменялось ли, на ваш взгляд,
— Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили
А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство — они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина — «сектанты» — как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится — посмотрим.
— Перед игрой будет чествование Александра Кержакова. Без него и «Зенит» — не «Зенит»?
— Из спорта вместе с Сашей уходит целая эпоха. Мы начали близко общаться именно здесь, когда приехал в Петербург. Считаю, все, кто долгие годы наслаждался футболом этого великого спортсмена, должны прийти в воскресенье на стадион. Керж — наш русский бомбардир, который достиг очень многого, все всем доказал. Настоящая звезда.
Так что приходите поддержать и проводить Сашу из большого спорта. Он заслужил ваши и наши овации. Кержаков — Человек и Игрок с большой буквы. Так что очень важно устроить ему достойные проводы. Поэтому приходите на «Санкт-Петербург» пораньше!
Сергей ЦИММЕРМАН из
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