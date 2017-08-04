Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30592311/
4 августа 2017, 21:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Да, половина болельщиков «Спартака» — «сектанты»

Перед воскресной игрой огненное интервью дал бывший форвард красно-белых, который после перехода в «Зенит» стал главным обидчиком москвичей — четыре гола в четырех матчах.

Огненное интервью нападающего Зенита. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что ждете от матча с красно-белыми?

— Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» — действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас — возможность оторваться от них еще больше.

— В прошлом сезоне вы назвали часть болельщиков «Спартака» «сектой». Поменялось ли, на ваш взгляд, что-либо в их сознании, после того, как команда 16 лет спустя стала чемпионом?

— Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флеш-моб «Я — сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они «сектанты»? Что ж, самокритично (улыбается).

А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство — они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина — «сектанты» — как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится — посмотрим.

— Перед игрой будет чествование Александра Кержакова. Без него и «Зенит» — не «Зенит»?

— Из спорта вместе с Сашей уходит целая эпоха. Мы начали близко общаться именно здесь, когда приехал в Петербург. Считаю, все, кто долгие годы наслаждался футболом этого великого спортсмена, должны прийти в воскресенье на стадион. Керж — наш русский бомбардир, который достиг очень многого, все всем доказал. Настоящая звезда.

Так что приходите поддержать и проводить Сашу из большого спорта. Он заслужил ваши и наши овации. Кержаков — Человек и Игрок с большой буквы. Так что очень важно устроить ему достойные проводы. Поэтому приходите на «Санкт-Петербург» пораньше!

Сергей ЦИММЕРМАН из Санкт-Петербурга.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
04 августа

Луиз Адриану и Промес бросили вызов Дзюбе и Кокорину

"Зенит" покупает еще одного игрока перед матчем со "Спартаком"

Очень плохие новости для нашей легкой атлетики