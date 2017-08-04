«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве

Дубль в составе московской команды оформил нападающий Илья Рубцов, ещё по голу забили форвард Артём Галаджан и полузащитник Владислав Игнатенко.

«Локомотив» набрал 10 очков и сравнялся по этому показателю с «Динамо». Команды теперь делят первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «СКА-Хабаровск» (6) располагается на шестой строчке.