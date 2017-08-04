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4 августа 2017, 21:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Семак: «Уфе» будет сложно закрепиться на позициях, учитывая уровень соперников

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о задачах на нынешний сезон РФПЛ, а также прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

Главный тренер Уфы Сергей <span class=error>Семак</span> рассказал о задачах на нынешний сезон <span class=error>РФПЛ</span> а также прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба. Увеличить
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«Планы на этот сезон? После предыдущего достаточно успешного сезона для нашей команды мы прекрасно понимаем, что нам надо закрепляться на позициях. И знаем, насколько это сложно будет сделать, учитывая уровень соперников, их возможности. Но наша задача — выкладываться на сто процентов и стараться добиться наиболее возможного результата. Это важно для нашей команды, для болельщиков, важно для республики.

Доволен ли трансферной кампанией этим летом? У нас её практически не было, обходимся своими силами. Я очень рад приглашению Джемала Табидзе, который очень гармонично вписался и в коллектив, и в командную игру. Надеюсь, он будет дальше прогрессировать и играть на том же уровне, на котором сейчас выступает, — цитирует Семака «Горобзор.ру».

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