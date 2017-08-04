Семак: «Уфе» будет сложно закрепиться на позициях, учитывая уровень соперников

«Планы на этот сезон? После предыдущего достаточно успешного сезона для нашей команды мы прекрасно понимаем, что нам надо закрепляться на позициях. И знаем, насколько это сложно будет сделать, учитывая уровень соперников, их возможности. Но наша задача — выкладываться на сто процентов и стараться добиться наиболее возможного результата. Это важно для нашей команды, для болельщиков, важно для республики.

Доволен ли трансферной кампанией этим летом? У нас её практически не было, обходимся своими силами. Я очень рад приглашению Джемала Табидзе, который очень гармонично вписался и в коллектив, и в командную игру. Надеюсь, он будет дальше прогрессировать и играть на том же уровне, на котором сейчас выступает, — цитирует Семака «Горобзор.ру».