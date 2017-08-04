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4 августа 2017, 19:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч четвёртого тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».

Стали известны стартовые составы <span class=error>Анжи</span> и Ростова на матч четвёртого тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Фибель, Брызгалов, Афонин, Хубулов, Маркелов, Яковлев, Мамтов.

Запасные: Будаков, Шлеев, Багаев, Хадарцев, Данченко, Липартия, Иеч, Базелюк, Долгов, Лескано.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Юсупов, Байрамян, Дядюн.

Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Киреев, Зуев, Могилевец, Думбия, Маер, Кинтеро, Эззатоллахи, Шомуродов.

Матч «Анжи» — «Ростов» начнётся в 20:00 по московскому времени.

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