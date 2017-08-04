ЦСКА отдал защитника Никиту Чернова в аренду в «Урал» до конца сезона

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Арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга рассчитано до конца сезона-2017/18.

Футболист в сезоне-2016/17 также на правах аренды защищал цвета красноярского «Енисея», за который провел в Футбольной национальной лиге 30 матчей. За основную команду ЦСКА 21-летний Чернов провел пока только 3 матча в Кубке России, но играл за сборные России нескольких возрастов, в том числе за главную команду.