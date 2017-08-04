ЦСКА отдал защитника Никиту Чернова в аренду в «Урал» до конца сезона
МОСКВА, 4 авг —
Р-Спорт. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Никита Чернова перешел в екатеринбургский «Урал» на правах аренды, сообщается на официальном сайте армейцев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга рассчитано до конца сезона-2017/18.
Футболист в сезоне-2016/17 также на правах аренды защищал цвета красноярского «Енисея», за который провел в Футбольной национальной лиге 30 матчей. За основную команду ЦСКА 21-летний Чернов провел пока только 3 матча в Кубке России, но играл за сборные России нескольких возрастов, в том числе за главную команду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter