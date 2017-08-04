Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30591078/
4 августа 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ЦСКА отдал защитника Никиту Чернова в аренду в «Урал» до конца сезона

МОСКВА, 4 авг — Р-Спорт. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Никита Чернова перешел в екатеринбургский «Урал» на правах аренды, сообщается на официальном сайте армейцев.

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Никита <span class=error>Чернова</span> перешел в екатеринбургский Урал на правах аренды сообщается на официальном сайте армейцев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга рассчитано до конца сезона-2017/18.

Футболист в сезоне-2016/17 также на правах аренды защищал цвета красноярского «Енисея», за который провел в Футбольной национальной лиге 30 матчей. За основную команду ЦСКА 21-летний Чернов провел пока только 3 матча в Кубке России, но играл за сборные России нескольких возрастов, в том числе за главную команду.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 4 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение удовлетворить заявление казанского клуба «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»