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4 августа 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кокорин впервые был признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Болельщики «Зенита» признали нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды по итогам июля.

Болельщики Зенита признали нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды по итогам июля. Увеличить
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В течение первого месяца сезона 26-летний футболист принял участие в пяти матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунёв, третье — защитник Доменико Кришито.

Награда стала для Кокорина первой за три сезона в «Зените». В общей сложности нападающий провёл за сине-бело-голубых 56 матчей, забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.

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